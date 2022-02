Morante de la Puebla, homenajeado en Salamanca: "El toreo es algo enraizado con la tierra, no es un espectáculo"

Velada taurina en el Teatro Liceo con José Antonio Morante Camacho ‘Morante de la Puebla’ como protagonista del homenaje -‘Morante, torero de época’- que le ha brindado este jueves la asociación Juventud Taurina Salamanca. El escritor y crítico taurino Carlos Ruiz Villasuso ha sido el encargado de conversar con el diestro sevillano sobre las tablas del Teatro Liceo.

“El toro da para muchas historias teatrales, y muchas se han hecho”, reconocía Morante a la pregunta de qué tiene de teatro el toreo, al hilo del escenario elegido para este homenaje. “Debe de tener un poco de escenificación, el teatro es representar alguna obra, en el toreo no se debe de escenificarse tanto una historia distinta a la que realmente está pasando”.

Cuando cumple 25 años de su alternativa, Morante está en uno de sus mejores momentos y, de hecho, como él mismo reconoce, “cuanto más tiempo va pasando, es cuando mejor estoy toreando”. “Aunque uno intenta seguir siendo novedad, seguir formando parte de la ilusión de los aficionados, es difícil de conseguirlo, y me sorprendo como a través del tiempo he ido mejorando”.

“La fiesta de los toros es un arte visto y no visto, nace y muere al instante”, en palabras del diestro de La Puebla. “Siento el cariño y la ilusión del público cuando va a verme”.

Defensor de las tradiciones, y orgulloso de sus raíces. “Yo soy de pueblo, vivo en el pueblo donde nací”, añadiendo que, “aunque han sido muchas las tentaciones de salir del pueblo, sigo manteniéndome en mis raíces, y ha sido algo que lo he querido salvaguardar y que nadie me sacara de mi lugar”. El toreo, apuntó, “es algo enraizado con la tierra, no es un espectáculo. Una corrida de toros no es un espectáculo, es un acontecimiento”.

Morante reconoció que, aunque “en todos estos años he escuchado que hay que progresar, yo he querido siempre cortar esas iniciativas que querían darle al toro un cariz distinto, me gusta que se mantenga el ritmo y la liturgia, esas cosas que nos han llevado aquí, y sin eso el toreo sería un circo”.

“Mientras esté, voy a hacer todo el esfuerzo posible para que el toreo siga como me lo encontré en su liturgia. Que no hagan esto como una cosa elitista, el macroevento, esto es una cosa del pueblo. Creo necesario que el pueblo participe, no que sea solo una cosa profesional de los taurinos”.

Entre los asistentes al acto, que han llenado el Teatro Liceo, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el maestro Santiago Martín 'El Viti'.

FOTOS: David Sañudo