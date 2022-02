El futuro de Shante Evans en el Perfumerías Avenida, en el aire

Se está hablando mucho sobre el futuro de Shante Evans en medio de una semana muy importante para el Perfumerías Avenida con un total de tres partidos, dos de Liga y uno de Euroliga, en tan solo cinco días, dado que se ha situado a la interior bajo el radar del Galatasary.

De hecho, el técnico Roberto Íñiguez, al ser preguntado por la jugadora, no aclaró lo que iba a suceder y acrecentó los rumores más allá de disuadirlos: "No tengo nada que decir. Ya lo dirá el club. De rumores no hablo", dijo al término de la derrota de las suyas con el todopoderoso Ekaterimburgo.

Así, todo apunta a que la posibilidad de la marcha de la internacional eslovena es más que real, por lo que en los días de parón podría haber confirmación oficial. Sin embargo, Shante Evans tiene la obligación de defender al Perfumerías Avenida en dos choques vitales para recuperar el liderato en Canarias frente al Spar y el Tenerife.