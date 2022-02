Mario Sánchez, Ojog y Coque sacan pecho tras hacerse más líderes: "Es una victoria que nos sabe muy bien"

Mario Sánchez, Dan Ojog y Coque han sacado pecho tras hacerse más líderes con el Guijuelo en el Grupo 8 de Tercera RFEF, ya que el conjunto chacinero ganó al filial de la Cultural Leonesa a domicilio en partido clave entre el primer y segundo clasificado. Además, los tres protagonistas también han destacado el mal estado del terreno de juego y lo que ha condicionado la práctica del fútbol de cara a mantener la condición de invictos.

Mario Sánchez: "Era un partido entre los dos primeros y ellos tenían más urgencias que nosotros al ir por detrás. Los tres puntos nos vienen bien para distanciarnos. El campo no nos beneficiaba a ninguno, aunque ellos estarán más acostumbrados a él y son equipo fuerte en las disputas. Son verticales y muy buenos en las transiciones. Hemos defendido bien hasta el final. Es una victoria que nos sabe muy bien. La lesión de Flórez es una pena para el equipo y por él, ya que estaba haciendo unos partidos excelentes".

Dan Ojog: "Sabíamos que era un rival complicado y que al ponernos por debajo en el marcador lo iba a ser más. Lo que más me sorprende es el campo, pero los filiales son un poco débiles a balón parado. El gol viene bien porque he pasado un año complicado con una lesión muy larga y por darle la victoria al equipo. Nos lo merecemos por el trabajo que hacemos cada día".

Coque: "Todavía quedan muchos partidos, pero era importante ganar a un rival directo. Les metemos tres puntos y tenemos el golaverage ganado. Sabíamos cómo estaba el campo y que no se podía jugar prácticamente nada. Hemos tirado de oficio y de segundas jugadas. A nivel general hemos tenido muchas ocasiones y somos justos vencedores. Estaba programado que vaya cogiendo minutos poco a poco, pero de sensaciones sí que me he encontrado bien, aunque aún me falta. Ha sido positivo personalmente".