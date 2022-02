Juancho y su estado físico: "Si todo va como hasta ahora, yo creo que sí llego al partido"

Juancho López, jugador del Salamanca UDS, se encuentra entrenando al margen del resto de sus compañeros en estos últimos días por unas molestias en los isquios. Pese a ello, el colombiano confía en poder tener minutos frente al Bergantiños en Galicia.

Al margen: "Estoy un poco 'tocadito' del isquio, pero lo hemos valorado con el doctor, el fisio y demás. No es nada grave. Tengo unas pequeñas molestias, aunque si todo va como hasta ahora, yo creo que sí llego al partido".

Su nivel: "No arrastro ninguna lesión o problemas y las sensaciones son buenas. Tengo que seguir igual".

Diferencias entre etapas: "Son similares, pero la del año pasado era más complicada y estábamos en el pozo. Son situaciones diferentes y hay que sacarlo adelante de la forma que se pueda".

Pareja con Mikel: "No nos conocemos, pero lo poco que hemos estado entrenando sí que nos asociamos bien. Nos faltan un montón de cosas y conocernos el uno al otro, así que cuando pasé eso nos va a ir mejor".

Extremo o arriba: "Puedo jugar de extremo izquierdo también, pero mi posición natural es mediapunta, que es en la que he jugado siempre. Me da un poco igual, así que voy a jugar en el sitio que me diga el míster".

Bergantiños: "Es otro rival que va a competir y es un campo complicado. Nosotros estamos trabajando para intentar hacerlo lo mejor posible este fin de semana".

Mensaje a la afición: "Paciencia. Sé que es complicado, pero estamos trabajando para ello. Queremos darle la vuelta a la situación y ojalá que nos ayuden desde fuera porque su peso es muy importante".