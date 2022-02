Carbayo: “Queremos un gobierno comprometido con Castilla y León, no un gobierno que lastra nuestra recuperación"

“Queremos un gobierno comprometido con Castilla y León, no un gobierno que lastra la recuperación de nuestra comunidad”. Así lo señaló el secretario provincial del PP, Carlos García Carbayo, antes del encuentro sobre los fondos europeos que, junto al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, el PP de Salamanca mantenido este jueves con alcaldes y portavoces de los municipios del alfoz y cabeceras de comarca.

Encuentro al que también estaba prevista la asistencia del Vicesecretario General de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, si bien finalmente no pudo estar por el retraso en las votaciones en el pleno de este jueves en el Congreso de los Diputados.

Una reunión “importante” porque, como añadió Carbayo, “supone poner sobre el tapete cuestiones muy relevantes que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales estamos tratando desde hace bastante tiempo, y sin que hayamos tenido todavía una respuesta positiva por parte del Gobierno”. En primer lugar, “la reclamación de fondos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia”.

Tal y como expuso Carbayo, “los ayuntamientos y diputaciones venimos haciendo un gran esfuerzo económico y presupuestario, tenemos que atender a las necesidades de protección social de las personas más vulnerables, tenemos que invertir y procurar la reactivación económica de nuestros municipios. Y mantener el mismo nivel en la prestación de los servicios públicos, como el transporte”, sin embargo, “cada vez tenemos más necesidades, más gastos, y paralelamente tenemos menos ingresos. Necesitamos más recursos, y esos solo pueden provenir de fondos extraordinarios del Gobierno de la Nación”.

Otra de las preocupaciones de los alcaldes, añadió, “es el reparto de los fondos europeos. Si todos los ayuntamientos y diputaciones hemos sido un ejemplo de darlo todo por nuestros vecinos, de sacar líneas de ayudas para las empresas, ahora más que nunca necesitamos de la reactivación económica, y para eso hay unos fondos europeos, que no son fondos de Sánchez”. En este punto, el PP asegura haber “detectado que no hay un reparto justo y equilibrado, que es lo que estamos demandando, que no sea un reparto que beneficie máximamente a los ayuntamientos gobernados por el PSOE. Es una cuestión que nuestro partido llevará a Bruselas la próxima semana”.

No es lo único, como aseguró que “preocupa a los alcaldes y alcaldesas del PP”. También está el tema de las infraestructuras. “Pedimos que no se castigue ni se discrimine a la provincia de Salamanca. El Gobierno de Sánchez ha recortado las frecuencias de las concesiones ferroviarias con Madrid, una conexión que es vital para el futuro de nuestra provincia. Estamos hartos de tanto desinterés, de tanto abandono por parte del Gobierno de la Nación. Los salmantinos no nos merecemos esto”.

“Un Gobierno que retrasa otras infraestructuras necesarias, la electrificación del a vía férrea de Medina del Campo con la frontera portuguesa, o la glorieta de Buenos Aires. Denunciamos también la falta de mantenimiento de las autovías que pasan por nuestra provincia”, apuntó.

FOTOS: David Sañudo