Ahora cuando no estás de acuerdo con algo actual te llaman viejo. Es su forma de descalificarte y desactivarte. Pero a los veinte años yo ya estaba en contra de la mecanización de todo y de la deshumanización. No tiene que ver con la edad. A los veinte años yo pensaba lo mismo.

Me dicen que busque mi certificado covid en un teléfono móvil en no sé qué mierda de aplicación. Pero yo lo quiero en papel. Porque en el móvil tardo mil años en verlo y en papel lo saco en cinco segundos. Porque en el móvil tengo que verlo en una pantalla diminuta y en papel lo veo con claridad. Porque en el móvil contribuyo a esta evaporación de todo y a la eliminación del mundo físico. Y porque me obligan y no me gusta que me obliguen. No tiene que ver con la edad. A los veinte años yo pensaba lo mismo.

Quieren sustituir el mundo entero por el teléfono móvil. Y lo fácil por lo difícil. Y lo sencillo por lo complicado. Y lo humano y concreto por lo abstracto y evaporado. Y no tiene nada que ver con la edad. A los veinte años yo pensaba lo mismo.

Me encontraré en una frontera y tardaré mil años en sacar mi pasaporte covid mientras la gente espera detrás. O no habrá cobertura y no podré hacerlo. O no tendré batería. Cuando en papel es tan sencillo y tan fácil. Pero hay que ser tecnológico y digital por encima de todo. Aunque sea para rascarse la nariz. Y no tiene nada que ver con la edad. A los veinte años yo pensaba lo mismo.

Nos mandarán comer mierda y si me niego dirán que soy viejo. Pero es solo que no me gusta la mierda. Y no tiene nada que ver con la edad, gilipollas. A los veinte años yo pensaba lo mismo. ¿Te has enterado ya, digitalista desnutrido?

ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR