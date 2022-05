¿Todo el conocimiento está en los libros?

Por supuesto, hay mucho conocimiento en los libros. Pero es lo mismo que si dijéramos que todo el conocimiento está en la Universidad, de hecho, el mundo funciona a muchos niveles y hay relativamente pocos universitarios que se hayan licenciado en comparación con los que no estudiaron. Incluso, abundando, hay líderes en las empresas, en los ejércitos, en los entrenadores de fútbol sin necesidad de haberse matriculado.

Repasando mi índice de libros propios, me encontré el otro día una secuencia de publicaciones que, digo de antemano, no han sido la base de mi formación, sino que muchos de ellos los he ido acumulando en mi etapa senior sobre todo por una mayor disponibilidad de efectivo y, también, por una inquietud permanente por aprender nuevas cosas.

Les voy a dejar una lista de ellos tomados directamente de mi “kindler de amazon” y verán como también les embargará la curiosidad:

· “ 1.000 casos que debes saber sobre los Mundiales de fútbol”.

· “Las 10 claves del éxito”.

· “Las 10 herramientas para una vida maravillosa”.

· “Las 10 leyes más tontas del planeta y otras increíbles curiosidades de este mundo.

· “Las 10 Rutas del Ingenio. Aprendiendo de las mentes más innovadoras”.

· “100 recomendaciones para una vida feliz”

· “Los 11 poderes de líder”.

· “Las 12 palancas del éxito. Hacia la grandeza primordial”.

· “12 reglas para vivir”.

· “150 años de futebol. Fantasía”.

· “Las 17 Leyes incuestionables del trabajo en equipo”

· “1924 primer Mundial de fútbol de la historia”.

· “21 lecciones para el siglo XXI.

· “23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo”.

· “Las 30 webs más relevantes de 2011”.

· “35 años, 35 historias”.

· “Las 5 claves de Peter Drucker: El liderazgo que marca la diferencia”.

· “50 claves de superación personal”.

· “50 cosas que hay que saber sobre economía”.

Corto en la página 3 y podíamos seguir observando cómo casi todo el conocimiento, de cualquier asunto, está manualizado y algunos optimistas pretenden “desasnarte” (Palabro que utilizaba un compañero de trabajo hace ya muchos años) con unas poquitas reglas, otros no tanto…