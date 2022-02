Igea compite con Mañueco por la gestión de Gobierno mientras Tudanca insiste en hablar de cambio a partir del 13F

Nunca hasta ahora una campaña electoral a las Cortes de Castilla y León había suscitado tanto interés a nivel nacional. Y esto también se traslada a los debates electorales establecidos por Ley en Castilla y León, el primero de los cuales ha tenido lugar este lunes. Los protagonistas, los candidatos de los tres partidos con grupo parlamentario propio en las Cortes, PSOE, Luis Tudanca; PP, Alfonso Fernández Mañueco, y Ciudadanos (Cs), Francisco Igea, que ha intervenido de forma telemática al estar confinado por Covid-19.

Un debate en el que, además de aprovechar cada candidato para presentar sus propuestas, no han faltado los momentos de tensión, especialmente entre PP y Cs a cuenta de los logros y la gestión política en los dos años de gobierno de coalición. “Quien preside el gobierno es el presidente”, le recordó en un momento del debate Mañueco a Igea. Y aunque no estaba presente, se nombró tanto a Pedro Sánchez que Tudanca le pidió en varias ocasiones al candidato del PP que se dirigiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con más respeto". Igea optó por el buen humor: “¿Usted quiere a Sánchez o no?”, le preguntó a Mañueco.

Dirigido por el periodista Xavier Fortes, y producido TVE, cinco han sido los bloques temáticos: gestión de la pandemia, educación, regeneración democrática, despoblación y mundo rural y fiscalidad. Esto es lo que han dado de sí los 90 minutos de debate.

“Hace dos años y medio ganó el PSOE, esta tierra votó cambio -la palabra más repetida por el candidato socialista-, y hoy estamos aquí por un pacto que ha sido un fracaso. Hoy me empeñaré en hablarles de esta tierra”. Así comenzaba su intervención en este debate Luis Tudanca, el candidato del PSOE que era quien tomaba la palabra en primer lugar. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP, arremetía contra “las políticas de Sánchez” que “hemos sufrido los españoles”, añadiendo que “el candidato del PSOE va a replicar un modelo que ya conocemos” y que “lo que necesitamos es un gobierno fuerte que afronte los desafíos que tenemos por delante”.

Mientras, Francisco Igea, candidato de Ciudadanos, apuntó en su intervención inicial que “voy a ejercer de portavoz de un gobierno que ha sido eficaz y que ha atravesado con ustedes la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial” provocada por la pandemia de la COVID-19.

Gestión de la pandemia

El primer bloque temático, sobre la gestión de la pandemia, generó tensión entre los candidatos del PP y Ciudadanos, no por lo realizado, sino por quién estuvo al frente durante los momentos más duros. Aquí Igea reivindicó el trabajo realizado y ha recordado que fue junto con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, los que "pelearon" por lograr material para la Comunidad al inicio de la pandemia al inicio de la crisis de suministros. "Los ciudadanos saben bien quién estuvo al frente de la toma de decisiones”, a lo que Mañueco replicó que “el señor Igea tiene memoria corta”, añadiendo que “visitó en el pico de la pandemia los hospitales de Soria y Segovia, tras lo que ha rememorado las noches que pasó junto con el secretario general y un dirigente de una entidad financiera para cerrar la operación de adquisición de material "a las cuatro de la mañana".

También respondió a Tudanca, que le reprochó haber convocado las elecciones en pandemia. “Estas son las quintas elecciones que se convocan durante la pandemia, dos durante el estado de alarma, y alguna de ellas el que se presentó de candidato era el ministro de Sanidad del Gobierno de Sánchez”. En lo que sí coincidieron los tres candidatos fue en reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y de toda la gente que “arriesgó su vida” en la lucha contra la pandemia.

Educación

Los candidatos del PP y de Cs han coincidido en este punto en defender la calidad del sistema educativo de Castilla y León, que es “el más igualitario de España" mientras que el candidato socialista, Luis Tudanca, ha puesto sobre la mesa el recorte de un millar de docentes y de más de 1.200 millones de euros de inversión en Educación.

Mañueco ha respondido que Luis Tudanca no llegará a la Junta al desconocer que el Gobierno autonómico ha firmado un acuerdo con las organizaciones sindicales para convocar más de 1.400 plazas de docentes y para mejorar sus condiciones laborales, por lo que le ha pedido al candidato del PSOE que se sienta "orgulloso" del trabajo de los profesores, alumnos, estudiantes y familias, así como de las políticas de la Junta que han permitido "tener el sistema educativo más igualitario de España".

En este bloque temático Igea cuestionó a Mañueco si “para garantizar una educación en igualdad, en libertad, en tolerancia, ¿va a hacer consejero de Educación al señor García Gallardo?”. Mañueco respondió: “Es que estoy convencido de que vamos a tener la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario”.

Regeneración democrática

Transparencia y diálogo, en esto coincidieron los candidatos en este bloque temático. “Hemos avanzado mucho en políticas de regeneración, exigiendo a los cargos públicos que tengan que rendir cuentas, hemos apostado por más canales de información para los medios de comunicación y personas en general”, comprometiéndose en este punto “a promover una nueva ley electoral que surja del pacto de las fuerzas políticas que permita ampliar la participación de partidos políticos en estos debates. Entiendo que es una apuesta también por la democracia en nuestra comunidad”, apuntó Mañueco.

Igea, por su parte, apuntó que “este ha sido un gobierno mucho más transparente, porque hemos acabado con el clientelismo, hemos liderado todos los rankings de transparencia en este país”, añadiendo que “lo ha sido fundamentalmente porque ha llegado ciudadanos, y se han introducido algunas cosas, como la obligatoriedad de publicar en las agendas de los altos cargos”.

Mientras, Tudanca, insistió en que “a un gobernante hay que exigirle mucha responsabilidad, que cumpla con su palabra y segundo, que sea honesto. El PP lleva demasiados años gobernando Castilla y León y, sobre todo, sintiéndose impune”.

A partir de aquí, cruce de acusaciones y reproches. El primero en cuestionar el comportamiento del Gobierno de Mañueco ha sido Igea. "Hay un alto cargo de su Gobierno que ha incumplido el código ético al reunirse con el licitante de un contrato de 800 millones sin que figurara en su agenda", ha espetado, en referencia al consejero de Sanidad. Al tiempo, le ha recordado que le dio su palabra de que cesaría a Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, si el caso de la financiación del PP Salamanca pasaba de diligencias previas. "¿Qué me responde?".

Mañueco no ha querido entrar a responder al candidato de Ciudadanos y se ha limitado a decir que hay que dejar "trabajar a la Justicia" y ha invitado a que si alguien tiene algo que denunciar, o ve algo "ilegal" acuda a ella. "Son casos que no me afectan ni personal, ni políticamente", ha resumido.

Tudanca, por su parte, ha afeado a Mañueco por las tramas eólicas, Perla Negra, primarias del PP de Salamanca en la que está involucrado, en sus palabras, los 'populares' y ha acusado al candidato de no querer hablar de Castilla y León. Si quiere hacer oposición vaya a Madrid, le ha invitado para insistir en que hace falta "decencia", limitar mandatos a ocho años, una oficina anticorrupción... "Por eso hay que cambiar, porque en 35 años no ha cambiado nada. No se ha acabado con la administración paralela, con los chiringuitos", ha lamentado el socialista.

Fiscalidad

Igea ha apuntado en su intervención en este bloque que la mejora en la fiscalidad de la Comunidad ha llegado a la población con Ciudadanos en la Junta, al tiempo que se ha atribuido el logro de la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. "Hasta que no fuimos nosotros no lo hicieron en 35 años".

Sin embargo, Fernández Mañueco ha insistido en que ha sido el PP quien ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, una promesa adquirida en las elecciones de 2019, y ha defendido su apuesta por una fiscalidad "moderada", algo que ha contrapuesto a las políticas de 'Sánchez' basada en "hachazos fiscales". Además, ha reiterado su objetivo de impulsar un blindaje fiscal con leyes.

El candidato socialista ha reclamado por su parte "justicia fiscal" a través de la que pague más quien más tiene para lograr una "buena sanidad, buena educación, buenos servicios públicos y buenas pensiones. Frente a su modelo ha situado los "25 millones que se ahorran los 700 herederos más ricos" que ha impulsado el PP, dinero con el que, como ha reseñado Tudanca, se podría financiar el servicio de radioterapia de Ávila, Palencia, Segovia, Soria o El Bierzo.

"Ustedes dicen que el dinero está mejor en el dinero de la gente y no en el de algunos miembros del PP", ha señalado Tudanca.

Despoblación y medio rural

Fue Igea el primero en intervenir en este bloque, y lo hizo calificando de “absoluto fracaso” la agenda de la despoblación 2010-2020, porque “lo que necesitamos es generar oportunidad de empleo y atraer a gente que venga de fuera”. Y hablando del medio rural, y del sector primario, no dudó en calificar de “chirigota” que “unos señores en castellanos se paseen por prados verdes rodeados de ternerillos. Esto es una notable falta de respeto al mundo rural”.

Mañueco, por su parte, argumentó que “la despoblación es un problema que afecta a toda España, y lo que se necesita es una estrategia global, llevamos afrontando esta situación con reindustrialización, con políticas comprometidas con el campo. Hay otra opción, que es la del señor Sánchez, qué ha hecho en estos 4 años, nada, cero de cero. Al contrario, ha tomado medidas que perjudican al medio rural”, insistió.

A este respecto, Luis Tudanca, aportó un dato: “desde que comenzó a gobernar el PP, Castilla y León ha perdido 200.000 habitantes, mientras España ganaba 8 millones de habitantes. Las previsiones del INE, si no hacemos nada, es que perderemos en 15 años otros 240.000 habitantes. Hay dos maneras de combatir la despoblación, no hacer nada y convocar unas elecciones en plena recuperación de la pandemia o aprobar una ley de reto demográfico”.