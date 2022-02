Igea cree que Ciudadanos puede crear grupo propio en las elecciones

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, cree que la formación ha sabido "reorientar" la campaña electoral después de que el confinamiento se la "rompiera" y ha asegurado que están "muy cerca" de lograr los objetivos iniciales de conseguir grupo parlamentario, tener capacidad de decisión y entrar en el gobierno.

Igea, en una rueda de prensa telemática debido a su aislamiento por cOVID, ha asegurado que este confinamiento no les ha venido "ni mal ni bien" porque han sabido reorientar la campaña y ahora las encuestas "dicen claramente" que hay muchas posibilidades de que consigan los objetivos.

"Quien tendrá que explicar para qué ha hecho esta tontería es quien ahora se pone como objetivo máximo sacar 30 escaños o 32, cuando tenía un gobierno estable, que estaba funcionando, que estaba bien valorado y ha echado todo por la borda", ha señalado el candidato de Cs en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha afeado que haya dejado a la gente sin presupuestos, sin las ventajas de los fondos europeos y sin la gestión de la sanidad, algo que cree que "va a pasar factura".

Igea ha reiterado que van bien y están muy cerca de cumplir los objetivos, que es "en realidad" continuar dando a los ciudadanos lo que prometieron en 2019, "cambio, regeneración y transparencia", lo cual ha habido en el gobierno del que han formado parte, algo que no dicen ellos, sino que reconocen el propio presidente, el candidato socialista Luis Tudanca y "cualquier agente político".

Así, entiende que las promesas a los ciudadanos se estaban llevando a cabo y ha asegurado que les van a trasladar que van a "pelear", que dependen de su voto, para que el cambio "siga siendo posible" y no caigan "en la polarización, extremos, en la peor política, la antipolítica que suponen ambos extremos del arco parlamentario".

Francisco Igea ha insistido en que el coronavirus ha supuesto un cambio en la estrategia de una campaña que primero es "inexplicable", que se inicia "desde la mentira, desde la difamación", pero ha recordado que ellos son la acción de gobierno y están "orgullosos".

Ahora, ha explicado, hay que mirar al futuro y continuar "el relato de la campaña", tras decir por qué están aquí, qué han hecho, ahora lo que queda es contar qué tienen pendiente, qué quieren cambiar y, tras una campaña muy "de redes" por el coronavirus, esperan seguir ganando presencia y, como en una carrera de caballos, están a dos cabezas de su puesto, de donde quieren estar. Todo ello ganando presencialidad, ya que el sábado espera poder volver a la calle y participar en los actos presencialmente.

En cuanto al programa, que Ciudadanos ha publicado en su web, ha asegurado que es el año que más pronto lo han dado a conocer, pero ha recordado que en el primer debate su intención era defender la acción de gobierno, no centrarse en las propuestas, ya que su programa está "en las Cortes", donde se tramita la ley de transparencia, está la ley de ordenación del territorio, la oficina de lucha contra el fraude, etcétera.

Francisco Igea, quien ha aclarado que cuando uno se presenta es para cumplir la legislatura si uno sale elegido, algo que no ha hecho el presidente de la Junta, ha apuntado que en Castilla y León hay "urgencias vitales" en la política sanitaria, también en la lucha contra la despoblación, muchas cosas importantes desde la sostenibilidad financiera y la política de la Comunidad, pero cree que hay una cosa "demostrada" como que "la transparencia no puede quedar en manos de cualquiera".

El candidato de Cs ha afirmado que se había conseguido un gobierno transparente, considera que la ley de transparencia se tiene que aprobar y hay que "estar seguros de que es un camino sin vuelta atrás", que asegura la política liberal, que beneficia a quien mejor lo haga no a quien más contactos tenga.

GANADOR DEL DEBATE

En cuanto al desarrollo del primer debate electoral, Francisco Igea ha asegurado que salieron "muy bien", "reforzados" y las encuestas apuntan a que ganaron, pero al margen de las mismas ha señalado que les da mucha confianza la "inmensa cantidad" de 'feedback', mensajes de ánimo y apoyos recibidos.

Igea considera que hizo un "buen debate" en unas circunstancias "muy difíciles" y queda otro debate en el que no estará confinado y que pretende ganar también, aunque no ha dado pistas sobre su estrategia.

"Es mucho más fácil debatir cuando estás convencido de lo que hay, es que es decir la verdad", ha señalado el candidato de Cs, quien ha afirmado que ha planteado la campaña "desde la honestidad" y, cuando se está acostumbrado al "artificio", el "relato", el "cuento" y al argumentario "puro y duro" los ciudadanos "lo ven y lo entienden enseguida".

Así, ha afirmado que ayer había gente hablando "de verdad pero explicando con honestidad lo hecho" pero había quien no quería salirse de su "acartonado discurso" no sea que "pise una mina".

En cuanto a la posibilidad de que se celebre un tercer debate con todas las fuerzas políticas, ha recordado que lo aceptó el POS, Por Ávila, Vox "no quiso saber nada", el PP que no había tiempo pero ha afirmado que si se ponen de acuerdo estarán ahí porque ellos son los que han traído los debates cuando otros llevaban 30 años y no los había. "Hoy la gente va a elegir a las elecciones con mejor criterio", ha añadido

Francisco Igea ha asegurado que van a seguir trabajando, en una campaña en remontada, con una situación difícil pero en la que los ciudadanos saben que Cs es una "opción real", que su presencia en el gobierno "hace que cosas las cosas funcionen y que su ausencia hace que las cosas vuelvan atrás".

En este sentido, ha confesado que están contentos, muy reforzados, con un equipo de campaña "enchufado" y se van a centrar en difundir su mensaje en la Comunidad con unos "excelentes" candidatos y todos "en el juego".