Íñiguez habla de los colegiados: "Ha habido una diferencia de criterios que nos ha perjudicado"

Roberto Íñiguez, técnico del Perfumerías Avenida, ha comparecido ante los medios de comuncación al término del choque con el Ekaterimburgo en casa para analizar la derrota por 67-93.

Valoración: "Hay que felicitar a Eka porque ha sido muy superior. Nos han aniquilado por dentro. Han dominado el partido y toca reconocer la derrota. Es un equipo, incluso con bajas, bastante bueno. Creo que en el criterio arbitral de la primera parte ha habido una clara falta de respeto. Es la primera vez que lo he vivido en mi vida en Euroliga el tema de las faltas. Ha habido una diferencia de criterios que nos ha perjudicado. Nos habrían ganado igual seguramente. Ellas han estado pegando fuerte y duro, que es lo que deben hacer. La árbitro principal me reconoce que tienen que cambiar el criterio, pero no lo ha hecho. Eso nos ha sacado del juego. Estoy preocupado por cómo está el equipo para jugar en Canarias, ya que venimos de muchos esfuerzos. Ahí lo pasaremos mal. Iremos con bajas, ya lo veréis y las que están tienen que sacar esto adelante. Vamos 10-3 en Europa y son unos números de escándalo".

Derrota a nivel mental: "No va a afectar. Para nada. Ya comenté que íbamos a pagar el precio del esfuerzo, pero mentalmente no. Estamos bajos a nivel de frescura y hay que hacer un esfuerzo esta semana. Puede que los partidos que vienen sean más importantes que este de Euroliga".

Lectura positiva: "Tenemos que mejorar mucho físicamente y ver el partido. Lo que importa es lo que viene y motivarnos. Toca sufrir. Luego las jugadoras van a tener una semana libre en el parón porque lo necesitan, aunque antes toca hacer los deberes".

Bajas para Canarias: "Hay jugadoras que no van a estar por motivos médicos. Lo de Nogaye ya lo dirá el médico. No voy a dar pistas de lo que llevo. De las que vayan también hay tocadas. Todas las ausencias son por lesión".

Shante Evans y posible salida: "No tengo nada que decir. Ya lo dirá el club. De rumores no hablo".

Por otro lado, Katie Lou Samuelson, una de las estrellas del cuadro azulón en los últimos años, ha acabado el encuentro con un total de 15 puntos y después ha comentado que "no es el resultado que esperaba, pero hay que seguir hacia delante. No voy a hablar del arbitraje".