Hugo Díaz, sobre si celebraría un gol: "Me jodería por los aficionados porque sé que están viviendo momentos difíciles"

El ex del Salamanca UDS, ahora jugador del Bergantiños, próximo rival de los charros, ha asegurado que le agradece a Calderón que dijese que es un "gran profesional"

Hugo Díaz, exjugador del Salamanca UDS y ahora en las filas del Bergantiños, está a pocos días de medirse a su exequipo en el césped de As Eiroas, su hogar para lo que resta de curso. Por ello, el medio ha atendido a este medio en una entrevista en la que ha hablado de todo.

Salida del Salamanca UDS: “Estoy bien y contento porque he encontrado un proyecto que me diera una oportunidad y confiara en mí, que es lo que estaba buscando. Era lo importante y aquí lo tengo”.

Volver a casa ayuda: “Puede ser una motivación extra para haber venido aquí, pero la verdad es que a mí lo de estar fuera de casa no me preocupa mucho. Lo que pasa es que el Bergantiños es un equipo que ya se interesó mucho por mí en verano y me lo han vuelto a demostrar cuando salí del Salamanca. Decidí que era un buen lugar para ir”.

Cómo ve a su nuevo equipo: “A la mayoría de los jugadores los conozco porque son casi todos gallegos y he coincidido o jugado con ellos. Sé las características de cada uno y también que al entrenador le gusta proponer para llevar el peso del partido”.

Debut con el Bergantiños: “Fueron diez minutos y por las condiciones del campo no pude entrar mucho en contacto con el balón. Mental y físicamente me encuentro bastante bien”.

Jugar contra sus antiguos compañeros: “Está claro que al principio va a ser un poco raro, pero estoy centrado en dar la mejor versión de mí y voy a por los tres puntos”.

Calderón dice que es un gran profesional: “Estas semanas desde que salí he estado un poco apartado de estos temas, pero le agradezco que diga que soy un gran profesional y buen chaval”.

Qué le ha faltado en el Helmántico: “Es un club con mucha historia y en las últimas temporadas no se está consiguiendo lo que se quiere y se ha decidido dar un vuelco a la plantilla y me ha tocado a mí junto a otros compañeros. Toca aceptarlo y asumirlo”.

Nueve salidas en enero: “Nunca lo he vivido en mi vida ni en ningún equipo. Me parece que es algo que impresiona bastante. La gente que lleva estos temas es la que decide y hay que respetarlo”.

Futbolistas que crecen tras irse de Salamanca: “Creo que todos los jugadores que van allí son buenos. Siempre apetece ir si te llaman para afrontar el reto, aunque las cosas son complicadas. Cuando se sale de Salamanca, los futbolistas buscan su mejor fútbol y ganar confianza, igual es por eso al estar más tranquilos”.

Qué le ha dicho Uxío antes de salir del Bergantiños: “Nos conocíamos de vista y de hablar alguna vez, pero el día que llegué a entrenar ya estaba despidiéndose él”.

Si marca este fin de semana lo celebra o no: “Me jodería por los aficionados porque sé que están viviendo momentos difíciles y es dura esta situación, pero yo tengo que pensar en mí y si eso se diera o lo que fuera no podría controlar las emociones en ese instante”.