Concha Torres, cuentos para contar la vida

Quiso la pandemia que el libro de relatos “no tan breves” de la historiadora y traductora salmantina habitante en ese Bruselas que es el centro de Europa, no se presentara en esta ciudad suya a la que cuenta niña y chica “de ayer” a través de una narrativa breve de memoria, humor, ironía y un manejo del lenguaje que ya conocíamos los que de sus columnas habíamos gustado. Y es que Concha Torres es un bocado tan exquisito como el chocolate belga, una narradora de pulso firme, memoria viva, humor afilado y relatora implacable de su deliciosa familia, de su Salamanca que puede ser cualquier ciudad provinciana, de la vida que pasa y no pesa si quien la cuenta es la pluma magistral de una narradora dotada.

Publicado por una de esas editoriales pequeñas que saben buscar el talento y no el nombre, Bohodón Ediciones, 'La chica de ayer', fue un saludable ejercicio de la mal llamada literatura de la memoria, esa que nos descubre comprobando que el tiempo pasa y los recuerdos se vuelven historia. Tan saludable que la autora, a pesar de haber sufrido la pandemia que, sin embargo, no condenó su libro al baúl precisamente de los recuerdos, se aprestó a escribir una segunda parte donde la memoria del pasado no tuvo más remedio que conjurarse con el presente. Y qué presente más pandémico, extraño, casi de posguerra con el que Concha Torres dialoga con los suyos que vivieron una contienda y todo tipo de carencias. 'Los cuentos de la plaga' no se han quedado en la continuación de la memoria de la autora, sus personajes inolvidables –ese abuelo, ese padre- y sus deliciosos cuadros de costumbres, sino que relatan este tiempo extraño de COVID con la misma sabiduría, la misma distancia irónica no exenta de ternura y cercanía que caracteriza la narrativa de Concha Torres.

Historiadora, doctora en historia moderna en Lovaina, Concha Torres es intérprete en esa Unión Europea que le pone alas a una vida de hermosas raíces salmantinas y sevillanas. Columnista magnífica de nuestro periódico, atenta conocedora de una historia que juega con el pasado y el presente, nos sitúa, con sus cuentos, en el territorio de la memoria y de un periodismo costumbrista de pinceladas tiernas y terribles por igual. Oírla será igual de grato que leerla, y por supuesto, les invito a escucharla porque aterriza en esta su casa el jueves 3 de febrero, aquí en la Sala de la Palabra, cargada de cuentos y de la banda sonora de un tiempo que es el nuestro. Y lo hará en la compañía privilegiada del periodista Santiago Juanes y en la maravillada admiración de esta que subscribe y se declara de ambos su segura servidora. A las ocho el jueves 3 de febrero, en la Sala de la Palabra, entrada libre hasta completar el aforo.

Charo Alonso.