Alertan por el proyecto que pretende desviar agua de Salamanca a Valladolid y Ávila

Tras haber solicitado en esta legislatura Unión del Pueblo Leonés (UPL), sin que Junta ni Gobierno hayan atendido su petición, la paralización del proyecto Life Duero, "que pretende desviar agua desde la provincia de Salamanca a las de Ávila y Valladolid", los leonesistas vuelven a insistir en que se cancele esta inaciativa que financian la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero (dependiente del Estado).

En este sentido, los leonesistas incluyen dentro de su programa electoral la paralización de este plan de 21 millones de euros, y señalan que “para UPL este proyecto debe abortarse y no debe ir más al este de Cantalapiedra”. Por ello, apuntan que “exigiremos que no rebase los límites de la provincia de Salamanca, pues además su prolongación hacia Valladolid y Ávila como quieren Junta y CHD implicaría tener que recrecer la presa de Santa Teresa, como ya empiezan a pedir sectores afines a la Junta”.

Este recrecimiento es algo que desde UPL no contemplan, ya que según indican “conllevaría no solo anegar más hectáreas sino que también tendría un impacto fuerte para la zona en otros ámbitos, con la desaparición bajo el agua de monumentos, yacimientos e infraestructuras tanto viarias como de corte lúdico-turístico”.

En este aspecto, puntualizan que “con un recrecimiento de Santa Teresa en que la cota de la línea de agua aumentase hasta los 900 metros, estaríamos hablando de que bienes culturales como el castillo y muralla de Salvatierra o el dolmen del Teriñuelo desaparecerían bajo el agua, a lo que habría que sumar también la desaparición del camping de Guijo de Ávila, parte de las carreteras Aldeavieja-Salvatierra y Guijuelo-Cespedosa, y gran parte del casco urbano de Salvatierra, quedando Aldeavieja y La Tala a ras del agua.”

Por ello, Unión del Pueblo Leonés insiste en su rechazo al proyecto Life Duero, al considerar que “los salmantinos no tenemos por qué pagar los caprichos de Valladolid, ni tenemos que pagar los platos rotos de que en Castilla no estén haciendo una gestión responsable de las aguas que poseen. Si quieren cumplir con ese objetivo que se marcan en el proyecto de recargar el acuífero de Medina del Campo y recuperar diversos humedales de Valladolid y Ávila, deberían hacerlo aprovechando mejor sus recursos hídricos, no cargándonos el muerto a los salmantinos”.

Y es que, los leonesistas recuerdan que el presidente de la CHD justificó este desvío por considerar que el norte de Ávila y sur de Valladolid son zonas que padecen “problemas de sobrexplotación y contaminación por la presión de la agricultura intensiva”. Algo que para Unión del Pueblo Leonés son razones “claramente insuficientes, pues si en Valladolid o Ávila hay problemas de sobrexplotación lo que debe hacer la CHD es rediseñar las políticas hidrológicas en esas zonas, para que mejoren el manejo de sus recursos hídricos propios, pero sin tener que desviar agua desde Salamanca”.

Además, desde UPL se apunta a “las consecuencias que puede tener el desvío de agua para las campañas de riego en el campo salmantino en las diversas épocas del año y, especialmente, en verano, en caso de que Junta de Castilla y León y CHD continúen con su intención de desviar el agua hacia Castilla”.