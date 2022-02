Alejandro Marcos: “Estoy ilusionado y responsabilizado. Sé lo que puede suponer para mí este 2022”

“Ahora sí que voy a tener oportunidades y no debo dejar que se me escapen. Eso me hace vivir estos días con una incertidumbre que es inevitable tener”, explica

Acabó la temporada 2021 con un total de siete paseíllos, y uno que se convirtió en especial: la tarde del 12 de septiembre. Fue triunfador de la Feria de Salamanca tras salir a hombros en la tarde de Galache con Morante de la Puebla y El Juli como testigos de excepción. Los recuerdos de esa tarde en la Glorieta no se van. Una tarde soñada que se convirtió en el punto de partida de nuevos retos por delante en 2022.

El reloj ahora cuanta las horas para la tarde Valdemorillo. La mente está en la tarde de este domingo. Alejandro Marcos es “muy consciente de lo que supondría un rotundo triunfo” en esa tarde en la que se enfrentará a un encierro de Montalvo junto a Ferrera y Miguel Ángel Perera.

La preparación de estos días se identifica. Comparte con SALAMANCArtv ALDÍA una tarde en ‘El Villar de los Álamos’, propiedad de Guillermo Marín Pérez-Tabernero, que continúa la tradición ganadera familiar.

El de la Fuente de San Esteban mató un toro a puerta cerrada. “Son días en los que la cabeza está ya en el compromiso de Valdemorillo y el día a día lo marca el entrenamiento. No puede ser de otra manera. Estoy muy ilusionado, muy agradecido y muy responsabilizado también porque es una oportunidad muy buena. Valdemorillo es una feria que está teniendo muy buena acogida porque tiene mucha categoría y además es un buen momento para dar un golpe importante” explica.

Cree en sí mismo. “Si las cosas salieron el año pasado, este año tendrán que salir igual o mejor, pero sí es verdad que otros años tenía menos que perder, porque nunca he tenido nada. Ahora sí que voy a tener oportunidades y no debo dejar que se me escapen. Eso me hace vivir estos días con una incertidumbre que es inevitable tener, pero tengo confianza en que las cosas salgan bien”.

Entre sus objetivos de cara a esta temporada “ilusionante” pasa la confirmación en Madrid, y el mejor trampolín sería un triunfo este domingo. “Este invierno me ha servido para trabajar sobre mi concepto y para seguir mejorando porque profesionalmente el principal reto es lograr entrar en Madrid. Desde 2017 que me doctoré no he podido ir y ahora es algo que me inquieta y que me ilusiona. Me encuentro en un momento bueno para que pase algo de verdad. Es verdad que si salen bien las cosas en Valdemorillo todo vendrá más fácil, pero bueno, aun así, mis apoderados estarán en conversaciones, aunque a mí todavía no me han notificado nada. Lo importante es que pase algo importante el domingo y ponérselo más fácil en los despachos”.

Tanto Jesús Benito como Andoni Rekagorri seguirán a su lado esta temporada. Sobre ellos, solo hay palabras de agradecimiento. “Estoy muy a gusto con ellos, nos entendemos muy bien y cada uno sabe por dónde ir, el papel que tiene cada uno. Con Jesús en el día a día en el campo me entiendo muy bien porque hablamos los dos el mismo idioma y la verdad es que tener una persona así al lado que te aporte tanto me da mucha tranquilidad, y mucha confianza. Y respecto a Andoni, sé que está haciendo un papel muy importante a la hora de las negociaciones, está haciendo su labor y me siento muy respaldado”.

Primer compromiso en la provincia de Salamanca: el Carnaval del Toro

El 2 de marzo será su primer compromiso en la provincia de Salamanca. Será en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en un festival también con reses de Montalvo compartiendo cartel con Ginés Marín, José Garrido y el novillero local Pérez Pinto. “Es una cita que me apetece muchísimo porque está muy cerca de mi casa, con toda mi gente en los tendidos… y siempre voy con muchísima ilusión. Es una fecha muy bonita, un marco muy especial, y con la ilusión de poder disfrutar ya también de ese ambiente que añoramos después de un par de años sin vivirlo. La verdad es que ya con ganas de que llegue”, explica.

Después de esa tarde, hará el paseíllo en Gamarde, el que será el primer festejo taurino del año en Francia cerrado para el 27 de marzo y en el que compartirá cartel con Álvaro Lorenzo y Clemente ante un encierro de Román Sorando. “A Francia le debo mucho. El año pasado cuando pude torear en Bayona fue uno de los días en los que más valorado me sentí como torero, desde el primer momento que salió el toro. Sé que este año voy a poder torear en Francia en más ferias importantes y como torero siento un tremendo orgullo”.

La ilusión puede a la responsabilidad ante todo lo que viene por delante. Alejandro Marcos, en el punto de mira de los aficionados, tiene mucho que decir. “Después de tantos años de buscar y de trabajar en una manera de torear, creo que poquito a poco me voy acercado. Me siento muy orgulloso de ser salmantino, de ser charro y espero ser el orgullo de todos ellos. Con el apoyo que Salamanca me está mostrando ojalá lo consiga”, concluye.

FOTOS: PABLO ANGULAR