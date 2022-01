Santa Marta coopera con Unicef con una ayuda de 1.500 euros

El Ayuntamiento de Santa Marta ha concedido una ayuda de 1.500 euros a la Fundación Unicef Comité Español para la adquisición de kits familiares de higiene y equipos de protección para centros sanitarios y educativos en Siria. Una ayuda que intenta contribuir a paliar la alta incidencia del coronavirus en un país devastado por el conflicto bélico. Esta dotación económica está enmarcada dentro de las Ayudas de Cooperación al Desarrollo con las que el Consistorio ha beneficiado este año a siete asociaciones.

Gracias a esta subvención, Unicef podrá adquirir kits para las familias compuestos por cloro, recipientes de agua, pastillas de purificación y desinfectante de manos; unos artículos claves en una zona donde el acceso al agua potable es a veces complicado y la limpieza e higiene para prevenir el virus no es lo accesible que debiera.

Por otro lado, también se podrán adquirir suministros y equipos vitales de protección para el personal de atención primaria que gestiona de forma directa los casos Covid, desde mascarillas y gorros, hasta botas, pantalones y gafas protectoras. También materiales destinados a los pacientes de los centros sanitarios como protectores de camas, termómetros, camillas, equipos de reanimación o máquinas de oxígeno. Las ayudas en Siria también contemplan la distribución de materiales para la desinfección en instalaciones de salud, escuelas y otras infraestructuras básicas.

“Cuando vemos lo que la pandemia está haciendo en países menos favorecidos que el nuestro, no podemos mirar hacia otro lado. Todos luchamos contra el virus pero no todos lo hacemos en las mismas condiciones, por eso hemos querido contribuir a que la situación en Siria no se complique todavía más de lo que ya está”, explicó Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social.

Según datos del Humanitarian Action Report, en enero de 2021 se cifraba en 11,1 millones las personas que necesitaban ayuda humanitaria en Siria, de los que 4,8 millones son niños. Además, también se habla de 490.000 niños que se encuentran en zonas de difícil acceso, lo que dificulta la prevención contra el virus en un país que lleva una década inmerso en un conflicto bélico.