Probablemente, de las mejores ideas de fútbol publicadas (I)

Es febrero 2020, primera semana, anticipo estas ideas de fútbol para reflexionar, tranquilamente, sobre ellas:

1. “Ayer mi sueño murió. Después de la euforia de la temporada pasada y coronarnos campeones de la Premier League, todo lo que soñamos era seguir en el Leicester City, el club al que amo, para siempre. Tristemente esto no va a suceder. La aventura fue increíble y vivirá conmigo para siempre… Gracias de corazón a todos en el club, a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico, todos los que estuvieron allí y formaron parte de lo que logramos. Pero sobre todo a los aficionados. Me llevasteis en vuestros corazones desde el primer día y me quisisteis. Os quiero también. Nadie podrá nunca quitarnos lo que logramos juntos… Fue una etapa maravillosa y de felicidad que nunca olvidaré, ha sido un placer y un honor ser Campeón con todos vosotros”. (Claudio Ranieri, “Carta despedida del Leicester City”).

2. “El libro de los amores ridículos”, Kundera nos presenta a Martín, enamorado de la seducción. Su teoría acerca de que hay dos momentos previos a la seducción, el “registro y contacto”, nos muestra que el trato con el otro – al igual que el fútbol – es un asunto de tácticas y estrategias…. El “contacto” es la acción misma de conocer a ese ser humano, y de generar – podríamos complementar – esa comodidad que permite tener acceso a él o ella… aquellos que sólo persiguen este último nivel son hombres míseros y primitivos que me recuerdan a los jugadores de fútbol de pueblo, que se precipitan irreflexivamente hacia la portería del adversario, olvidando que lo que conduce al gol (y a muchos goles más) no es la simple voluntad alocada de disparar, sino, ante todo, un juego preciso y honesto en el medio campo”.

3. “Sin duda tuve mis días brillantes, de grandes estímulos. El agradable olor del pasto, el famoso delantero de la liga universitaria que driblando se acercaba cada vez más a mí, la nueva pelota leonada sobre sus dedos centelleantes, luego el disparo quemante, el afortunado salvamento, el estremecimiento prolongado que producía. Pero hubo otros días más memorables, más esotéricos, bajo cielos deprimentes, con el área de gol convertida en una masa de lodo negro, la pelota tan grasosa como un budín de ciruelas…” (Vladimir Nabokov).

4. “Alguien incluso se atrevió a decir alguna vez que el poema más corto del mundo es este: ¡Gol!”. (L.A. Díaz Zuluaga).

5. “Si un marciano preguntase qué es el fútbol, un video del partido Brasil-Francia del Mundial de México lo convencería de que se trata de una elevada expresión artística”. (Alastair Reid, poeta escocés).