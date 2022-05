Probablemente, de las mejores ideas de fútbol publicadas (II)

En febrero, segunda semana, me encuentro todas estas ideas de fútbol acumuladas que sorprenden por su sabiduría:

1. “Para mí, el fútbol ha sido una filosofía, no un sistema de juego. No miraba nunca los pies de los futbolistas, sino su cabeza, su personalidad. Quería gente madura, inteligente, les proponía cosas y ellos me las devolvían con mejoras. Era como un partido de ping-pong, en el que todos progresábamos. Hacen falta clubes con paciencia, yo nunca fui despedido”. (A. Sacchi).

2. “Podemos decir que detrás de una bola rodante hay casi siempre un niño con sus sueños y aspiraciones, su cuerpo y su alma. En una actividad deportiva están involucrados no sólo los músculos, sino toda la personalidad de un niño, en todas sus dimensiones incluso en las más profundas”. “Lo bueno de jugar con un balón es que puedes hacerlo junto con otros, pasarlo en medio de un campo, aprender a construir acciones de juego, trabajar en equipo… El fútbol es un juego de equipo, ¡no se puede divertir solo!”. (Papa Francisco).

3. “Un jugador de fútbol extraordinario, además de sus habilidades físicas, posee una imagen especial de lo que está sucediendo en el campo, de la colocación de sus compañeros, de las distintas posibilidades de acción, que le permiten tomar las mejores decisiones. Y lo mismo sucede con un músico, un cirujano o un matemático. “Lo que distingue a los expertos de los que no lo son – escribe – es que tres años de práctica han cambiado sus circuitos neuronales para producir representaciones mentales altamente especializadas que hacen posible una memoria increíble, un reconocimiento de patrones, unas soluciones de problemas y otras clases de habilidades especiales que les permiten sobresalir en sus actividades”. (J. A. Marina).

4. “El fútbol es una sofisticada coreografía que puede proporcionar una intensa sensación de belleza”. (Scott de la Hunta, investigador del baile).

5. “Quiero ganar, jugar bien, marcar más goles que los rivales y encajar menos. Lo quiero todo. Esa es mi filosofía”. (Mourinho).

6. “La prioridad en el fútbol es el balón. Su manejo con habilidad, el respeto a sus designios, su capacidad para formar nexos entre futbolistas, es lo que priva. Porque el fútbol no son jugadas aisladas por más que sean brillantes, el juego es la suma de asociaciones prácticas encaminadas a conseguir el gol de la victoria. Y un conjunto de combinaciones que serían como los trazos de un lienzo artístico”. (Marogar, “El balón es la brújula”).

7. “Para hablar de fútbol puedes poner los números que quieras: 4-2-4; 4-4-2; 5-3-2…Pero, para jugar bien, los números no sirven para nada”. (Alfredo Di Stéfano).