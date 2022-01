Galardonada una investigación que utiliza técnicas de imagen e inteligencia artificial para detectar el dolor lumbar crónico

El profesor Clemente Muriel, director de la Cátedra Extraordinaria del Dolor de la Fundación Grünenthal-Universidad de Salamanca, y Ana Esquivias, como patrona de dicha Fundación, han hecho entrega del galardón de la XXII edición del ‘Premio a la Investigación en Dolor’, que se falla anualmente para reconocer e impulsar los proyectos más novedosos sobre el conocimiento del dolor en el ámbito epidemiológico, experimental, farmacológico y clínico.

El ganador en esta ocasión ha sido el trabajo titulado ‘Thalamic neuroinflammation as a reproducible and discriminating signature for chronic low back pain’, publicado por el Dr. Ángel Torrado Carvajal, profesor e investigador del Laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría de la Universidad Rey Juan Carlos, junto con otra docena de investigadores: N. Toschia, D. S. Albrechta, K. Changa, O. Akejud, M. Kima, R. R. Edwardse, Y. Zhangd, J. Hookera, A. Duggentoa, J. Kalpathy-Cramera, V. Napadowa y M. L. Loggiaa.

Esta publicación ha sido seleccionada entre los 43 candidatos presentados, por su originalidad, interés científico, relevancia y avances propuestos.

Las conclusiones de este trabajo pueden contribuir en un futuro a mejorar el tratamiento del dolor en pacientes con dolor lumbar crónico, ya que se describe una posible vía para detectar la activación de este tipo de patología a través de técnicas de imagen e inteligencia artificial.

Según ha explicado el Dr. Torrado, “esta investigación respalda el papel de la activación glial en el dolor lumbar crónico humano, brindando confianza en la noción de que la neuroinflamación puede ocurrir en este tipo de dolor, como se había demostrado previamente en estudios preclínicos y abriendo la puerta a la exploración de terapias inmunomoduladoras como enfoque terapéutico para el dolor crónico”.

El dolor lumbar es un problema mundial común. Según un estudio reciente que analiza datos de entre 1990 y 2017, el dolor lumbar ha sido la principal causa de años vividos con discapacidad y sigue siendo un problema de salud en todo el mundo.