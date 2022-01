El Segunda División de un viejo conocido del Salamanca UDS llama a la puerta de Salinas

El Segunda División de un viejo conocido del Salamanca UDS ha llamado a la puerta de Salinas, lateral izquierdo de Unionistas. Así, el Mirandés, equipo dirigido por el técnico Lolo Escobar y que se encuentra peleando por la salvación en la Liga SmartBank, estaría interesado en firmar al futbolista cedido por el Elche al conjunto charro para la presente campaña.

Sin embargo, dicha situación podría provocar un grave problema en la zaga blanquinegra por la reciente salida de Borja Herrera, jugador que puede ocupar todo el carril zurdo, al Tamarceite de Segunda RFEF. Por ello, la opción para relevar a Salinas sería Bojan Letic, que pertenece al cuadro de Anduva y solo ha disputado nueve encuentros este curso en la categoría de plata, cuya salida al Zamora sigue sin producirse, según Cazurreando.

CINCO GOLES EN 21 PARTIDOS

Las cinco ocasiones en las que el alicantino, en edad sub23 aún, ha visto puerta en 21 jornadas de Liga no han dejado indiferente a nadie junto a sus grandes actuaciones, por lo que el Mirandés, cuyo director deportivo es Chema Aragón, ex del Guijuelo, no vería con malos ojos dar una compensación económica a los de Salamanca, tal y como ha indicado el periodista Ángel García.