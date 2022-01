Acosta tampoco se marcha de Unionistas: "La opción de salir no ha estado encima de la mesa en ningún momento"

Luis Acosta, jugador de Unionistas, no va a salir del club en este mercado de invierno, según ha podido confirmar SALAMANCA AL DÍA por el propio centrocampista en este 31 enero en el que finaliza un mes lleno de operaciones. Además, dicha situación viene dada después de que Cazurreando desvelase que existía la posibilidad de que el protagonista de la noticia abandonase el Reina Sofía por el interés de diversos conjuntos del Grupo 2 de Primera RFEF. De este modo, el '5' ha seguido el ejemplo de Mandi Sosa.

Ante ello, el medio ha comentado lo siguiente: "Yo por mi parte puedo decir que no me lo he planteado. La opción de salir no ha estado encima de la mesa en ningún momento. Me quedo al 100% hasta final de temporada. Le pregunté a mi representante (al ver la noticia) porque a mí directamente no me había llegado nada... y lo que me comentó es que hay conversaciones, se pregunta por mí, pero nadie le dijo 'oye, me lo quiero llevar de Unionistas'. Tampoco me meto en nada más".

Por otro lado, Acosta ha tocado todos los palos en una entrevista en la que ha dicho sobre el cercano objetivo de la salvación que "nunca se sabe lo que puede pasar" y ha añadido que "la primera y segunda vuelta son muy distintas, aún es pronto y cuando lo logremos ya podremos hablar de otras cosas". Entre tanto, el gaditano tiene claro que por arriba "todo está muy igualado y no te puedes permitir perder dos partidos seguidos porque te sales de la zona alta enseguida, y por eso tiene mucho mérito seguir ahí gracias a que tenemos equipo de sobra para ello", ha declarado.

PAREJA DE BAILE

El futbolista andaluz tiene una fuerte competencia en el centro del campo con Mandi, Cortina y Nespral, pero la ve con buenos ojos: "Está siendo enorme en todas las posiciones y cualquiera que juegue va a cumplir. No tengo una pareja ideal. Con Edu es con el que menos minutos he compartido, pero tanto con Mandi como Héctor me siento bien. Somos complementarios".