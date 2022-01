Calidad educativa

Nosotros tenemos un 400 plus en FQM y también tenemos auditoría de la ISO. Agradezco el trabajo de quienes lo han puesto en marcha como coordinadores y los propietarios de procesos hemos intentado que reflejen la realidad.

Es una herramienta de gestión y punto. La mayoría del personal y de los profesores no le ven excesiva utilidad y sí da pereza.

Personalmente no representa una prioridad para mí y no demuestra la dinámica de las clases, el aprendizaje de los alumnos y mucho menos la trascendencia educativa de la relación profesor- alumno, o educador- alumno.

Los que creemos en los curriculum abiertos a la vida de los alumnos, en el aprendizaje servicio y en la actualidad como libro. No podemos programar milimétricamente erupciones volcánicas, pandemias o sentimientos.

La educación debe ser individualizada, cooperativa y por proyectos útiles para la sociedad en todos los niveles.

Las evaluaciones deben incluir las inteligencias múltiples y deben valorar los distintos talentos de los alumnos y eso puede llevar incluso a llevar mejor preparada la EBAU.

Yo utilizo evaluaciones flexibles en que el 50% de la nota puede ser el examen pero hay veinte posibilidades distintas de sacar el otro 50%. Trabajos de investigación, ayuda a los compañeros, beneficios a la naturaleza o alguna comunidad, etc.

La educación se debe centrar en saber ver lo positivo del alumno y ampliarlo con el aprendizaje de la materia. Se debe conseguir encontrar pasiones y generar vicios sanos en el alumno. Deben saber la razón del esfuerzo, no sólo por obediencia ciega. Estimular el gusto por aprender para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos empodera al alumno. La escuela debe ser un viaje, una aventura, una pedagogía desordenada que desde cualquier sentimiento o acontecimiento bueno o malo queramos adquirir conocimientos para mejorar nuestra vida y la de los demás. No es una nómina, ni un juicio, ni un test, ni un cotilleo. Es una oportunidad para construirnos como personas e implicarnos en la trasformación social.

Por eso las rúbricas que centran todo el esfuerzo del profesor en corregir y justificar desde arriba una nota me parecen castradores ante libertades de pensamiento y creatividad.

¿ Qué tiempo queda al profesor para conocer al alumno, para leer sobre su materia y ser más experto ?. Más y más burocracia inútil. Yo creo que existe la enseñanza on line, no la educación on line.

La atención a la diversidad para enriquecer la escuela se capa desde sistemas cerrados superficiales. La calidad de papel puede justificar a un mal profesor y frustrar a uno bueno. La verdadera calidad es el amor al alumno.

Es necesaria la empatía del maestro con las circunstancias vitales del alumno.