Ortega Smith en Salamanca: "Hay una brecha insalvable entre la gente de la calle y los que hacen política de ficción"

Vox ha celebrado esta mañana un mitin en la céntrica plaza de Santa Eulalia con el protagonismo del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, acompañado de Carlos Menéndez Blanco, candidato por Salamanca a las Cortes de Castilla y León.

El discurso de Ortega Smith ha sido contundente contra el resto de partidos: "Esto es un aviso para los políticos profesionales de todos los colores: está en riesgo vuestro sillón, vuestro modo de vida. Estáis muy alejados de la realidad. Hay que estar en la calle, escuchar a la gente. La gente sencilla, la de la calle, la anónima, sabe infinitamente más que nosotros. La gente nos cuenta que crea negocios, tiene una forma de vida y quiere mantenerla. Les resulta imposible mantener la burocracia y una enorme presión fiscal. La gente solo aspira a vivir de su trabajo.

El conocido político indicó que mientras otros partidos hacen actos privados en recintos, ellos llevan la campaña a las calles: "No hay un sector con el que hablemos que no esté totalmente desesperado. Hay una brecha insalvable entre la calle y la política de ficción de los que están a años luz de la realidad de los problemas. No hay actos como este, a pecho descubierto, con gente de la calle. Lo suyo son platós de televisión llenos de gente que viven de sus dirigentes".

Fotos: Guillermo García