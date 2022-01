Calderón: "Claro que me veo en el banquillo la semana que viene. No es mi decisión"

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, ha comentado el partido de los suyos frente al Leganés B y su posible destitución.

Derrota: "El equipo está fastidiado porque tenía la victoria en el bolsillo. Hemos sido capaces de adelantarnos después de la expulsión. Necesitábamos vencer y la expulsión es muy rigurosa. Es una lástima la jugada del gol. El campo tampoco ayuda y se irá mejorando. Era un rival fuerte y en buen dinámica".

Enfado por el 1-1: "Me enfado porque en esas jugadas no te puedes quedar fuera. Ese balón no puede ser gol. Sabemos lo necesitados que estamos. Ibán es un bendito y ha hecho el gol".

Expulsión de Murua: "No he hablado con él. Es falta clara, pero la jugada sigue y es un acierto de Salcedo".

Cánticos de dimisión: "La afición es libre de expresarse cómo quiera. El día que vea que el vestuario no cree en mí, me iré... pero eso no ocurre. El club sigue confiando en mí".

Manu Moreno: "Me gustan los futbolistas cuando rinden. He hablado con él para que juegue en la derecha".

Seguir o no: "Eso no es mi decisión. Claro que me veo en el banquillo la semana que viene".

Falta de gol: "Tenemos que marcar más goles. Es digno de estudio".

Gustavo: "Ha sido un rayo de luz el tiempo que ha estado. Él roba el balón del gol. Le ha puesto ganas".

Uche: "He decidido esperar por la falta de ritmo. Es un chico que lleva tiempo sin jugar. La semana que viene estará".

Amaro y Juancho con problemas: "Amaro bien. Solo tenía el problema de la tarjeta. Juancho ha sufrido una sobrecarga".

Más movimientos: "Sí, lo espero. Tenemos una sénior y dos sub23. Queremos un extremo sénior y ya veremos".