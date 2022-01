Segundas partes nunca fueron buenas: derrota de Unionistas en la fiesta del fútbol popular (1-0)

Albisua, ex de los charros hace varias temporadas, ha marcado el gol decisivo de un partido que ha revolucionado por completo Calderón

Segundas partes nunca fueron buenas. Y si no que se lo digan a Unionistas después de la fiesta del fútbol popular en La Rioja (1-0). Albisua, ex de los charros hace varias temporadas, ha marcado el gol decisivo de un partido que ha revolucionado por completo Calderón a favor de la SD Logroñés en el mítico Las Gaunas, uno de los estadios más reconocidos en toda España.

Con respecto a la alineación del pasado miércoles en el Reina Sofía, Dani Mori ha decidido no tocar lo que funciona y solo ha realizado una modificación y ha sido en los extremos. Así, Montes e Íñigo se han quedado en el banquillo para dejar su sitio a Rayco y Pitu. Además, el canario ha actuado por la banda derecha, aunque su preferida (y en la que mejor rinde) es la izquierda.

Al minuto de iniciarse el choque, el portero Vidal ha tenido que salir a 3/4 de campo para despejar un balón que se quedaba muerto para que un atacante lo cogiese para plantarse mano a mano ante él. Después ha sido Salva el que se ha mostrado vivo al atrapar una pelota al espacio hacia Jon Ander. Mientras, Ramiro Mayor ha probado fortuna con un cabezazo desviado a la salida de un córner y luego Pelayo y Piña se han mostrado firmes para taponar dos ocasiones dentro del área.

Por su parte, Sandoval ha gozado de la ocasión más clara para la SD en todo el primer tiempo con un disparo desde fuera del área en una pérdida de Unionistas saliendo desde atrás. Sin embargo, el que ha fallado un balón de no creer ha sido Rayco. De Miguel ha enviado un centro envenenado que ha superado a Vidal y el '17', bajo palos, ha hecho lo más difícil al enviar el balón hacia atrás. Por último, Soberón, a pocos metros de Salva, ha conectado un pésimo disparo que habría dado igual que fuese gol al estar en fuera de juego. Así, 0-0 al descanso en una batalla igualada.

En la segunda mitad, Pitu ha dispuesto en sus botas del 0-1, aunque su remate a bocajarro lo ha atajado el guardameta local. Pasada la hora de juego, Calderón ha entrado al campo y ha revolucionado el encuentro por completo con una gran actuación. De hecho, Salva se ha empleado al máximo al hacerle un paradón. Sin embargo, un centro suyo ha acabado en la cabeza de un Albisua, ex de Unionistas, que ha marcado el 1-0 después de que el portero charro haya dejado muy blandas las manos en el intento de despeje.

Con el cambio en el marcador, la escuadra rojiblanca lejos ha estado de encerrarse en su área a pesar de colocar una línea de cinco defensas. Mientras, Soberón, Cubero y, de nuevo, Calderón han intentado ampliar la renta, pero no han estado atinados de cara a puerta o Salva se ha interpuesto en su camino. En el último suspiro, Cortina no ha contado con el acierto necesario para igualar la contienda en el 92'. Seis puntos de nueve en una buena semana. Lástima no haber puesto el broche de oro en la fiesta riojana. Salamanca continúa en playoff. Todo un éxito.

FICHA TÉCNICA

SD Logroñés: Vidal; Paredes, Caneda, Emilio, Jon Ander (Calderón, min. 62); Diego (Javito, min. 62), Pelayo (Xiker, min. 75), Albisua, Cubero; Sandoval (Ander, min. 88) y Soberón (Ledo, min. 88).

Unionistas: Salva; Manu Sánchez, Ramiro, Piña, Salinas; Rayco (Montes, min. 75), Acosta (Mier, min. 75), Nespral (Cortina, min. 68), Pitu (Íñigo, min. 74); De la Nava y De Miguel (Espina, min. 75).

GOL: 1-0, min. 71: Albisua.

ÁRBITRO: Manuel Pozueta Rodríguez (colegio cántabro). Amarillas a Paredes; Acosta.

ESTADIO: Las Gaunas.