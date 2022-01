Una pelea entre ocho personas en la que se lanzaron mobiliario urbano acaba con los agresores a la carrera

Una violenta pelea protagonizó la madrugada del viernes al sábado en la que participaron nada menos que 8 personas. Una llamada alertó de una trifulca en la que se propinaron golpes e incluso se llegó a utilizar mobiliario urbano como arma arrojadiza. Al llegar los agentes al lugar en contraron al alertante con una herida en el labio, que no precisó de asistencia sanitaria. Los presuntos agresores ya no se encontraban en el lugar y no fueron localizados.

Los agentes acudieron a siete llamadas por fiestas en pisos, de las que tres de ellas acabaron en denuncia por ruidos.

Finalmente, se asistió en la avería de un camión de la basura que dejó restos de líquido en varias vías como la Avenida de Comuneros, y las calles Cruz de Caravaca, Mérida y Chile.