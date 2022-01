El Salamanca UDS de Calderón, a salvar el ¿match ball? con el Leganés B

El técnico se encuentra en el alambre y en los últimos días se ha hablado de una posible salida si el equipo no gana en casa

El Salamanca UDS de Calderón quiere salvar el ¿match ball? con el Leganés B (domingo, 17:00 horas). El técnico se encuentra en el alambre y en los últimos días se ha hablado de una posible salida si el equipo no gana en casa, dado que los resultados no son nada buenos y los charros ocupan actualmente los puestos de descenso del Grupo 1 de Segunda RFEF.

Por otro lado, el gaditano no contará con Jairo Morillas y Pepe Carmona, dado que ambos han abandonado la entidad blanquinegra de manera oficial muy recientemente. Mientras, el cedido Bouba Barry, que lleva más de un mes sabiendo que no va a seguir, tampoco tendrá minutos a la espera de que se anuncie su marcha. Así, queda por ver si Raúl Uche, el último en llegar, ha podido entrar o no en la lista por el transfer.

Entre tanto, el entrenador andaluz ha dicho lo siguiente con respecto al rival: "Ya son muchos partidos claves. No estamos dando la talla y vamos fallando. Hemos realizando algunos cambios. Es un mes complicado y a veces cuesta estar concentrados. No hay excusas. El Leganés B está en buena línea y casi es el mismo equipo que en la primera vuelta. Somos conscientes de nuestra situación y hay que salir a morder".

0-1 EN LA PRIMERA VUELTA

El Salamanca UDS superó al conjunto pepinero en el encuentro de la primera vuelta por la mínima, dado que una genialidad del centrocampista Diego Benito sirvió para que los de la carretera de Zamora sumasen su segunda victoria seguida, algo que no se ha vuelto a ver.