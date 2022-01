El Aquimisa Carbajosa se queda sin premio en Orense (83-80)

El Aquimisa Carbajosa Empresarial, que solo ha podido contar con ocho jugadores, ha caído por 83-80 en casa del Hereda Club Ourense Baloncesto, después de un tremendo esfuerzo y de haber llegado con empate a 35 segundos del final. Peris, con 22 puntos, y Juanpe Jiménez, con 20, han mantenido las esperanzas hasta el último momento.

En la primera mitad el conjunto salmantino ha mostrado sus intenciones, saliendo muy valiente a una cancha tan complicada. Con una buena defensa y el acierto en los lanzamientos exteriores ha llegado a mandar por 9 puntos y se ha marcado al descanso con una ventaja de 41-46.

Tras el descanso, el cuadro local ha aumentado la intensidad atrás y con un parcial de 10-0 se ha hecho con una renta de 8 puntos. Sin embargo, lejos de rendirse, el Aquimisa Carbajosa Empresarial no ha dejado que el rival se le escapara más y en el último cuarto, entre Peris y Juanpe Jiménez, han logrado empatar a 80 cuando solo quedaban 35 segundos. Sin embargo, a pesar de la buena defensa, Gantt lograba su séptimo triple cuando solo quedaban 14 segundos y el último intento de Peris no entró, por lo que el conjunto salmantino no pudo evitar la derrota.