Dani Mori: "Hay que valorar el partido que ha hecho aquí Unionistas, no es normal irnos con una derrota"

Dani Mori, técnico de Unionistas, ha comparecido en la sala de prensa de Las Gaunas al término del choque para analizar la derrota de los suyos por 1-0.

Por qué ha tardado en meter a Íñigo y Montes: "Podíamos haberlos metido antes o no. El equipo estaba trabajando bien en líneas generales. Los cambios puedes gestionarlos de una forma u otra. Parecía que íbamos a poder meter gol. Nespral estaba muy cansado y le costaba gestionar en el medio. Ha sido un viaje largo y veníamos en el día. Marcan cuando ya teníamos los cambios pensados. Queríamos matar el partido y ganarlo. Manu nos pide que estemos atentos a sus isquios en el descanso. Deberíamos de mirar el calendario, venimos de jugar tres jornadas en seis días. Los que entraron lo hicieron perfecto. Hay que valorar el partido que ha hecho aquí Unionistas, no es normal irnos con una derrota".

Empate justo o no: "Estuvimos muy bien en la primera parte. En la segunda hubo un momento en el que nos han salido porque son rápidos. El balance es que les hemos puesto en aprietos. No creo que Unionistas tuviese que salir de aquí con una derrota. Les felicitamos por la victoria. Ha habido una acción dudosa en el gol porque creo que le hacen falta a Piña, aunque me gustaría volver a verlo. Le he reclamado mucho al árbitro porque tenía que hacerlo. Estamos en Primera RFEF".

Cambios: "Están bien. Pierdes y ya está. El planteamiento es bueno, el partido es bueno y la gestión también. Si metemos antes, todos decimos que 'partidazo de Unionistas'. Yo tomo decisiones y soy consecuente con ellas. Los volvería a hacer".

Calderón: "Salinas es un fenómeno. Calderón se puede ir, pero le ha cortado. Ellos metieron un balón dentro y nosotros no. No todos los equipos viajan en el día aquí. Los futbolistas se han esforzado".

Balance de seis de nueve puntos: "Muy bien. El equipo está a muy buen nivel. No nos puede cegar esta derrota. La semana es muy positiva".

Problema físico de Marín: "Sí, sí. Lleva mucho tiempo con molestias y no acabamos de recuperarlo. No estaba a disposición hoy. Ayer acabó con malas sensaciones el entrenamiento. Es una lesión complicada".

Afición: "Se lo agradecemos siempre lo que hacen por nosotros".