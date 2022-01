Cuca Gamarra apoya a Mañueco en Salamanca: "Esta es una campaña de tú a tú"

Salamanca recibe hoy la visita de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. De esta manera demuestra su apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Gamarra ha estado acompañada de los dirigentes salmantinos del Partido Popular, como el alcalde, Carlos García Carbayo y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, entre otros.

La portavoz popular señaló que la campaña electoral busca estar cerca del ciudadano, escuchando los problemas de los vecinos: "La campaña que se está haciendo en esta provincia es clave para el futuro de la comunidad. Una campaña de tú a tú, como es el Partido Popular y como bien representa Alfonso Fernández Mañueco, que además se presenta por Salamanca. Nuestro objetivo es escuchar a los ciudadanos".

Gamarra afirmó que es la Junta la que garantiza el estado del bienestar y no el Gobierno: "Se ha hablado mucho en la izquierda del escudo social, del "salimos más fuertes", pero eso no es más que un eslógan. Si no fuera por las políticas del Partido Popular a nivel comunitario, ese escudo social no existiría, especialmente en pandemia, porque el PSOE los tiene olvidado".

No faltaron las críticas a las políticas gubernamentales sobre el sector primario: "El próximo 13 de febrero se elige entre las políticas de presión fiscal de Sánchez, su radicalismo, frente a las políticas de Mañueco en la Junta de Castilla y León y su política de bajada de impuestos. Garantizando que impuestos como el de sucesiones no vuelva, o las ayudas a los autónomos, que necesitan de ayudas como las anunciadas por Mañueco en el próximo mandato. Queremos frenar también los ataques a la ganadería, la agricultura y sectores como la automoción. El ataque a la ganadería proviene del Gobierno. El PSOE es el peor lobo para los ganaderos de Castilla y León".

