Los nuevos fichajes del Salamanca UDS, ilusionados por su "reto" en el Helmántico

Mikel Bueno, Juancho López, Raúl Uche, Álex Menéndez, Gustavo Carmona y Manu Moreno, los seis fichajes hasta el momento del Salamanca UDS en este mercado de invierno, han sido presentados de manera oficial delante de la prensa en el mediodía del 28 de enero.

Mikel: “Sabemos que la situación del equipo es complicada y supone un reto. Es un club ambicioso. Queremos empezar a ganar el domingo. Somos conscientes de que nos van a pedir marcar. Las cosas no han funcionado hasta ahora y sabemos la calidad que hay. No nos han dicho nada de playoff”.

Juancho: “Es un reto bonito. Ya lo viví la temporada pasada. Sabemos que nos falta gol. Veo a mis compañeros y tienen mucho potencial. Tenemos que ganar un partido. Se miraron varias cosas en verano y al final mi agente y yo decidimos tomar otros retos. Así se ha dado la situación”.

Uche: “Es un reto difícil. Hay que venir a aportar. Hay que empezar a ir hacia arriba y tenemos que ser más certeros en el área. Muchos entrenamientos no he visto porque acabo de llegar y hoy solo he estado corriendo”.

Menéndez: “Me estoy sintiendo muy bien. Hay una adaptación muy rápida. Sabemos en el club que estamos, tiene mucha historia. Hay presión fuera, solo pedimos paciencia y que vengan a aportar cosas positivas”.

Gustavo: “Todo normal (sobre el ruido de su fichaje). Se habla mucho porque vengo del Ribert. Estoy agradecido de estar aquí. Veo mucha diferencia, pero tengo la capacidad de jugar el domingo”.

Moreno: “Siempre digo que me encuentro cómodo de extremo y lateral. No tengo problema con eso”.