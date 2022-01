La incidencia acumulada desciende en Salamanca más de 700 puntos esta semana

Pese a este descenso, sigue en cifras elevadas, por encima de los 3.000 en Salamanca capital, por lo que no hay que bajar todavía la guardia

La sexta ola comienza a ralentizarse en Salamanca, al menos eso es lo que ha venido reflejando uno de los indicadores epidemiológicos de referencia, la incidencia acumulada. Aunque seguimos en cifras elevadas, y así lo atestiguan los contagios diarios, en lo que va de semana (del lunes 24 al viernes 28), la incidencia acumulada a 14 días ha descendido en Salamanca en 702 puntos, tras pasar de los 3.791 casos por cien mil habitantes el pasado lunes a los 3.080 casos de este viernes, última actualización de la Junta de Castilla y León.

También la incidencia a 7 días ha registrado un descenso, aunque este no ha sido continuado ya que en la jornada del jueves se produjo un ligero ascenso. Tras bajar 115 puntos desde el pasado lunes, actualmente se sitúa en los 1.407 casos por cada cien mil habitantes.

Las cifras son algo más elevadas en Salamanca capital, donde la incidencia a 14 días sigue muy por encima de la barrera de los 3.000 casos por cada cien mil habitantes (3.553), y la incidencia a 7 días se sitúa en 1.601 casos.

Por ahora, el descenso no está siendo tan rápido como la subida, aunque siempre es una buena noticia que la incidencia baje en lugar de que suba. No obstante, hay que tener todavía un poco más de paciencia y no bajar la guardia para que los contagios sigan reduciéndose y se pueda dar por superada esta sexta ola.