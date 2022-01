Calderón y un ultimátum en la mesa: "Si estuviera, no sería nada extraño. No me preocupa mi posición. Me han regalado tiempo"

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación por última vez antes del cierre del mercado de invierno para abordar toda la actualidad del club.

Partido clave: "Ya son muchos partidos claves. No estamos dando la talla y vamos fallando. Hemos realizando algunos cambios. Es un mes complicado y a veces cuesta estar concentrados. No hay excusas. El Leganés B está en buena línea y casi es el mismo equipo que en la primera vuelta. Somos conscientes de nuestra situación y hay que salir a morder".

Movimientos: "Me gustaría dar un poco de luz a todo esto. Quiero que la afición sepa que ellos están por encima de todos nosotros. Las decisiones que tomamos son mirando lo mejor para el club. Está claro que nos hemos equivocado de verano hasta aquí. Le agradezco al presidente que me hayan dado una segunda oportunidad. Empezamos a hablar de la posibilidad de los cambios a mitad de diciembre y ahí se ve todo lo que hay. Hemos cambiado, no por señalar a nadie, porque todos estamos mal, sino porque había que cambiar. Hay movimientos que se pueden entender más o menos. Si hay algo que se sale primero es el nombre de Hugo Díaz porque íbamos a cambiar el esquema. Mi opinión fue la que pesó más. Es un buen chaval y un gran profesional. Es por beneficio del Salamanca. Si mañana me tengo que ir yo, intentaré hacerlo lo mejor posible hasta entonces. Mi contrato no es un problema y sabemos que el Salamanca está por encima, y el club es su afición".

Quién toma decisiones: "Nosotros las tomamos. Yo soy el máximo responsable y las últimas decisiones las tomo yo. Solo las deportivas, las otras no. Se ha bajado el presupuesto. Si hay que señalar... es a mí. Todo se sondea en el club".

Bajas: "No tenemos bajas. El club está hablando con Jairo y Carmona. No van a seguir. Yo no cuento con ellos".

Mercado: "Con la llegada de Uche buscamos un extremo. Con las fichas sub23 vamos a buscar algo dependiendo del mercado. Ahí hay varias posibilidades, dependiendo de si es un central, lateral o extremo. Si no, no pasa nada".

Uche: "No sabemos si puede jugar porque estamos pendientes del transfer. Lleva desde noviembre sin competir. Estaría para cinco minutos".

Mikel Bueno: "Se reincorporó ayer y está entrenando bien. Dio negativo hace días".

Ultimátum en la mesa: "Si estuviera, no sería nada extraño. No me preocupa mi posición. Me han regalado tiempo. Hemos hablado bastante. Es un mes duro y con bajas importantes, eso se ha notado en el vestuario porque pensaban si ellos serían los siguientes. Nunca me había pasado meter solo cinco goles".

Benítez: "Ya comenté en su día que hasta Navidad iba a jugar Salcedo y ahora van a alternar. Tomaré las decisiones sobre la marcha. Puede jugar cualquiera. Si pierden confianza porque jueguen o no jueguen, yo creo que no es así... pero son profesionales. Se pierde la confianza cuando te señalan por un error".

Afición: "Espero que se transformen durante 90 minutos. El equipo tiene una misión y si la afición viene de uñas, toca estar preparados".

4-4-2: "Cinco goles a favor creo que es una razón bastante clara para intentar jugar con más gente arriba. Queríamos ser protagonistas y hay muchas razones por la que no se nos ha dado. La manera más sencilla de lograrlo es tener dos hombres ahí siempre. Es algo que me repatea, pero hemos jugado mucho más bonito que bueno. Veo que en Primera RFEF puedes jugar a lo mismo en todos los campos, aquí no".

Respaldado por el club: "Totalmente, totalmente. Las cosas nos las decimos y me pueden preguntar que porque hago algo. Es verdad que me prometió Lovato que había tenido muchos cambios de entrenadores y no le habían servido, pero con los futbolistas era al revés".