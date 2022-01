Mandi Sosa se queda en Unionistas. El centrocampista, que llegó a Salamanca en septiembre para vivir su segunda etapa en el club, ha descartado irse al extranjero. Además, el dorsal número 9 ha acudido al Reina Sofía para ejercitarse con el resto de sus compañeros en este 28 de enero, la fecha límite para comunicar su futuro de acuerdo a una cláusula en su contrato.

“Tengo contrato aquí y hasta el 30 de junio seguiré. Uno tiene que poner todo sobre la mesa y la situación no está bien fuera. En España se vive más tranquilo y continuaré en Unionistas”, ha explicado el propio jugador a SALAMANCA AL DÍA antes de la última sesión de entrenamiento previa al partido con la SD Logroñés.

Por otro lado, el curtido futbolista, de 32 años de edad, ha comentado lo siguiente acerca de si en otras circunstancias habría optado por marcharse: "Es suponer demasiado, así que no lo sé. Lo que importa es que me quedo. He estado hablando con el club durante todo este tiempo".

DOS PARTIDOS DE SANCIÓN AÚN

El canario arrastra un castigo de cinco jornadas tras llamar "payaso" al árbitro del choque de los del fútbol popular con la UD Logroñés, pero ya ha cumplido tres de ellas. Así, el de la SD Logroñés y el Talavera serán los últimos duelos para Mori sin una de sus piezas claves. Llegaría para la Cultural.