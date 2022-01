Yuberth denuncia que en el Ribert aún no han cobrado la prima de ascenso: "Nunca me había pasado"

Yuberth Quintero, exjugador del Ribert, ha denunciado públicamente que la plantilla que logró el ascenso el curso pasado de Regional a Tercera RFEF aún no ha cobrado la prima que se les prometió desde el club si se lograba el objetivo. Así, el lateral derecho, ahora sin equipo por estar centrado en sus estudios y el trabajo, subió un vídeo a redes sociales en el que explicaba la situación medio año después. Ante ello, SALAMANCA AL DÍA se ha puesto en contacto con diversos miembros de la entidad y el propio futbolista para conocer de primera mano los hechos.

¿Qué es lo que ha pasado en el Ribert?

Justo antes de empezar el playoff, cuando nos clasificamos, en el equipo hicimos una reunión con la directiva y se presentó Michel, que es el director deportivo y el mismo que me fichó y me dijo lo que iba a cobrar. Además, quiero decir que sí que es verdad que al final cobré todo lo que me prometió, aunque tarde. Llegamos a un acuerdo en el que los 20 jugadores de la plantilla tendríamos una prima de 300 euros por cabeza si subíamos. Han pasado seis meses y aún no hemos visto el dinero. Les estamos metiendo presión porque se olvidan.

Altos cargos del club le dicen a este medio que no se ha hablado de nada de primas nunca, ¿qué tiene que decir al respecto?

Hicimos una despedida en el campo en el que entrenábamos con el Ribert por el ascenso con los jugadores de la cantera. Ese fue el último día que se habló de la prima. Michel, delante de toda la plantilla, se comprometió y nos dijo que a finales de agosto íbamos a cobrar esos 300 euros. Pero no fue así.

¿Por qué se ha decidido a contarlo públicamente por su cuenta cuando no se ha hecho nada a nivel grupal en forma de comunicado?

Yo me salí del grupo (de Whatsapp) en el que solo estábamos los jugadores al haber una parte que estaba dispuesta a sacarlo a la luz, pero otra no porque siguen en el club. Estamos cobrando algo que nos pertenece. Al no haber una decisión, me marché y dije que iba a contactar con alguien para hacerlo público y que no se rían de nosotros.

Según ha podido saber SALAMANCA AL DÍA por otros futbolistas, todo fue tratado de manera oral, ¿cómo se produjo?

Es verdad que no hay nada escrito. Igual que tampoco había nada escrito de los salarios ni de los contratos de cada uno. No había nada profesional por así decirlo. Durante seis meses le he hablado a Míchel para saber lo que pasaba y tengo las conversaciones guardadas. Él me dice que lo vamos a cobrar, aunque no sabe cuándo.

¿De qué modo se ha llegado a esta situación si hay gente que lo niega?

No sé quién del club habrá dicho que esto no es verdad. Yo siempre he hablado con Michel y nunca me ha mentido. Desconozco porque los superiores a él dicen eso. Incluso le podéis preguntar a cualquier jugador o a Jehu, que también he hablado con él y me ha dicho que se iba a cobrar la prima… pero tampoco sabe cuándo. Yo no miento, nunca me atrevería a hacer algo así.

¿A cuánto asciende la cifra de la prima para todos?

No es un cifra desorbitada, pero menos es nada. Éramos 20 jugadores del primer equipo y a la gente del filial que subía con nosotros también se le prometió.

¿Qué le han dicho sus compañeros al ver el vídeo de denuncia que subió?

Algunos me han dicho que muy bien hecho y que he sido el único que se ha atrevido a decir algo. Lo siento mucho, pero no me da la gana que sea así. Ya no solo por mí, sino por otra gente que pueda pasar por lo mismo que nosotros. Nos dejamos la vida por el ascenso y que nos lo agradezcan con mentiras no es profesional.

¿Cree que acabarán cobrando?

Siendo el Ribert, la verdad es que pienso que sí. Si no es así, nos llevaremos una decepción bastante grande del club. Nunca me había pasado en ninguno de los otros lugares en los que que he estado. Siempre he contado con un sueldo y con la Cultural firmamos todo el contrato, pero no la prima y según ascendimos nos la dieron.