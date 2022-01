Últimas entradas para ver a Yllana Teatro que vuelve a Salamanca con 'Maestrissimo'

El Teatro Liceo acogerá este sábado “Maestrissimo”, un espectáculo a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo). Las entradas se venden desde 9,52 euros y, a esta hora, solo quedan algunas del segundo anfiteatro.

Sinopsis

Un músico de relleno, un segundón sin apellidos pero con un talento descomunal, intentará progresar en el escalafón y alcanzar el título de maestrissimo. ¿Serán su talento y su genialidad suficientes como para hacerse un hueco en un mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá el prestigio que por derecho se merece?

En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, Maestrissimo deleitará a los espectadores con una cuidadísima estética y unos personajes divertidísimos, abordando temas como la ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo que repasa momentos cumbre de la música clásica.

La compañía

Yllana nació en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Por un lado se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel Fernández.

En estos años Yllana ha producido numerosos espectáculos teatrales: ¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches de Monty Python (2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007), Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen (2010), ¡Muu! 2 (2011), The Hole (2011), Action Man (2012), Far West (2012), Los Mejores Sketches de Monty Python (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014), Chefs (2015), The Primitals (2016), Lo Mejor de Yllana (2016), The Opera Locos (2018), Ben-Hur (2018), Gag Movie (2018), Maestrissimo (2019), Glubs (2020), Greenpiss (2020), Trash! (2021) y The Royal Gag Orchestra (2021).

También Yllana ha dirigido espectáculos para otras compañías o productoras, como Glorious, de Nearco Producciones, y asesorado en la dirección a otras como Mayumana (Israel), Ye-Gam (Corea), Hermanos de Baile (España) y varios de los espectáculos de la compañía Sexpeare (España).