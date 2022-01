Una hidra que ya no controla nadie

Así me la definía un buen amigo el otro día, cuando hablábamos de lo suyo, un merecido y alegre permiso de paternidad, y de lo mío, un concurso-oposición dilatado en el tiempo, porque se convocan sin calendario, sin saber a qué plazas optas, sin… Esa hidra que ya no controla nadie es la Administración, sea en forma de ministerio, de secretaría de estado, de consejería autonómica, de servicio territorial, de gerencia regional, de dirección provincial o de agencia de larga y rimbombante denominación, por citar siete cabezas de ese monstruo ajeno al dominio de los administrados.

Añorantes de un Hércules que se las corte de cuajo, la acuática culebra se nos cuela en la vida y rara vez nos la facilita, porque en la presa de la densidad burócrata se van acumulando sedimentos de fuerzas desgastadas, de paciencias puestas a prueba y de tributos religiosamente satisfechos. No es barata la Administración española, preocupada por exaltar a tiempo y a destiempo las bondades de la descentralización, en su afán por convencer al ciudadano de que es mejor sufragar tres instancias dedicadas a lo mismo con tal de que una tenga su sede en la capital de su provincia. ¿A que se queda uno mucho más a gusto y más conforme si te retrasan la prueba médica, o te suben los impuestos, o impiden a tus hijos estudiar en su lengua nativa, pero esto te viene decidido a menos kilómetros de casa y “Madrid” no tiene la última palabra? ¡Dónde va a parar!

En lo que llega Hércules, que terminará llegando, me atrevo a asomarme a la orilla del lago de Lerna y logro divisarla sin dificultad. Me asomo como padre y me la topo en los protocolos Covid que misteriosamente imperan en el ámbito educativo, muy alejados de la práctica clínica real en un centro de salud. Sí, porque también me asomo como médico, y me entristezco una vez más al ver cómo esa hidra de la Administración pone trabas a los pacientes, que ven en la cita previa no lo que es, una herramienta utilísima para que mejore la calidad asistencial, sino una barrera farragosa e imposible de superar (parece que la ha diseñado un enemigo de esta necesaria aliada en la consulta). Otro rival de la confianza es el cambio brusco de criterios, aunque haya sido todo un acierto rectificar esa mínima espera de cuatro semanas para vacunar a un recién infectado. Cada día nos tocaba a los médicos recomendar a algún paciente que no tuviera prisa en re-vacunarse, que hacía muy poco que había superado la enfermedad, que la inmunización natural no puede ignorarse… Lo hacíamos contra el protocolo de la hidra y a favor de la prudencia de la ciencia.

Si los pacientes perciben tales obstáculos o confusiones, no menor desasosiego sentimos los profesionales. Me han agregado a un grupo de aprobados en la oposición de médicos de familia de Castilla y León, que se convocó en junio de 2019 y se va a resolver casi tres años después (¡tres años!), y todo son dudas sobre las reglas del juego. Algo estará fallando cuando, a tenor de lo que leo a los compañeros, no están perfectamente claras las normas de asignación de las plazas de médico de área, que son más de la mitad de las ofertadas, o cuando se duda sobre la igualdad de oportunidades en la participación en concursos de traslados. Personalmente no albergo recelos ni temores, allá donde termine trabajando procuraré adaptarme, pero me inquieta ver cómo decenas de médicos acostumbrados a estar en contacto directo con los límites de la vida y la muerte nos podamos estar asustando ante procedimientos administrativos inciertos que trae entre manos el Sr. Sacyl.

Consuela que todavía quedan personas e instituciones con la suficiente formación y valentía como para defenderse de un estatalismo atroz sostenido por los partidos hegemónicos y sus redes aquí y allá. Salirse del guion puede costar sudores, de los calientes y de los fríos, pero, de vez en cuando, hay que hacerlo, para cuidar la necesaria independencia de los individuos, las familias y las comunidades más pequeñas, porque su contribución al bien común es tan imprescindible como prescindible es la superflua hipertrofia de la administración, una hidra que ya no controla nadie.

En la imagen, “Hércules lucha contra la hidra de Lerna” (Zurbarán, 1634. Museo del Prado).