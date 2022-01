Ómicron sigilosa: ¿Qué sabemos de la nueva variante?

BA.2 es la nueva subvariante de Ómicron, a la que ya se ha calificado como sigilosa. Pero, ¿qué sabemos por ahora de ella? En principio, los estudios apuntan a que sería igual de contagiosa que la variante Ómicron, pero no más peligrosa. No obstante, habrá que seguir su evolución para saber si realmente es o no más contagiosa.

Se la ha empezado a conocer la Ómicron sigilosa porque se puede confundir con otras variantes en las PCR y en los test de antígenos. Esto, según explican los expertos, se debe que en esta subvariante no está presente la mutación característica en el gen S, y que sí aparece en otras variantes como Alfa o la Ómicron más extendida y que se detecta en las pruebas de diagnóstico (PCR rutinarias). Esto se puede subsanar modificando los test de diagnóstico.

La BA.2 ya está en España, habiéndose confirmado hasta el momento casos en Baleares, Cataluña y Madrid.

Se sospecha que apareció por primera vez en India y desde allí saltó a China donde fue detectada por primera vez en diciembre de 2021. Actualmente se ha registrado en más de 40 países como Dinamarca (donde representa más del 40% de los nuevos casos), Reino Unido, Suecia, Singapur, Australia, Canadá o Israel, con 8.500 casos detectados, siendo unos 6.700 confirmados mediante secuenciación del genoma del virus.

De momento, y a la espera de contar con más datos, algunos investigadores sugieren que si su transmisibilidad es superior a la variante más extendida de Ómicron debería considerarse una variante independiente, y por tanto contar con denominación específica por parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud).