Manifiestos del fútbol

Acabo de publicar mi decimocuarto ensayo sobre asuntos de fútbol. Su título “¿Un nuevo corazón para el fútbol?”. En 275 páginas me he explayado en ofrecer nuevas ideas y reflexiones sobre este deporte que tanto nos apasiona, a unos positivamente y a otros no tanto. Casi al final, incorporé un capítulo de “Manifiestos”. Sintetizo algunos:

· Reivindico “La Ignorática” de mi primer libro, aquella ciencia inexistente, inventada por Giovanni Papini, que me hizo profundizar primero en lo ya sabido del fútbol para bucear, después, en otros asuntos más avanzados, menos evidentes, que estaban ocultos a la gran mayoría.

· Nos “restriegan” que el fútbol es una industria. La cuestión es quien explota sus productos y por qué los que más se benefician son aquellos que menos contribuyen, intermediarios “filántropos” de la pelota a la sazón muy bien retribuidos.

· A mí me interesa el fútbol, químicamente puro. Ojalá pudiéramos hablar de los círculos virtuosos de este fuego sagrado, unas veces sacralizado y otras avivado por la hoguera de unos intereses bastardos e inconfesables.

· Balón de por medio, este juego espectacular lo afloran los futbolistas. Sin excluir a entrenadores, directivos, periodistas, árbitros y otros “disfrutantes” de este deporte mágico. Pero aquellos, los mecenas, nos embaucan con un falso becerro de oro: “El fútbol es de los aficionados”.

· Claro que me gustaría regresar a los partidos de barrio jugados sin porterías, sin reglamentos, sin árbitros, sin entrenadores, incluso sin público. Regates, paredes, rastreos, anticipaciones, pases, tiros a puerta, despejes, punteras, caños y alguna “hachita maradoniana”. Pero aquella utopía tan literaria está en entredicho actualmente…

· Las 17 Reglas del Reglamento del fútbol pretendían normalizar el espectáculo. Y como dijera el Conde de Romanones “Haga Vd., las leyes que ya haré yo los reglamentos”. Todos los años aparecen nuevas sutilezas normativas, con apariencia de legalidad, que predisponen ambigüedades al juego con sibilina maestría. El árbitro principal tiene que retomar su liderazgo y utilizar el VAR como una herramienta de ayuda.

· A Dios gracias, las fórmulas únicas de jugar no son definitivas. Las incertidumbres nos dominan, de ahí que el fútbol mantenga su prodigioso hechizo. Muchas victorias se producirán por la actitud de vencer. Y el miedo a perder también se cobrará sus tributos.