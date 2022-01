Los casos activos comienzan a remitir, aunque Garrido Sur y Periurbana Norte suman aún más de 2.000

La ralentización de la sexta ola no solo se deja notar en la incidencia acumulada -cuyo bajada por ahora no está siendo tan rápido como la subida-, sino también en un descenso de los casos activos -pacientes que siguen siendo compatibles con COVID-19- en algunas zonas de Salamanca capital, aunque no en todas, ya que en otras los casos activos han seguido subiendo ligeramente durante la última semana.

Garrido Sur y Periurbana Norte siguen siendo los centros de salud con mayor número de casos activos, según la última actualización de los datos de prevalencia publicados en el portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León. Así, Garrido Sur registra 1.335 casos activos, mientras que en el centro de salud Periurbana Norte son 922 los casos activos. Es decir, más de 2.000 casos activos solo entre estas dos zonas de Salamanca.

Por su parte, superan los 700 casos activos los centros de salud de la Alamedilla (731 casos) y Garrido Norte (749), pese a los descensos registrados en ambos en la última semana.

En el lado contrario, con menos casos activos, se encuentran Filiberto Villalobos (286) y Universidad-Centro (456).

Casos activos por centros de salud