Marina Hernández, ‘Tú Aportas’: ”Los políticos de los grandes partidos no conocen la realidad de los pueblos”

El 13 de febrero los salmantinos, y el resto de Castilla y León, acudirán a las urnas. Salamanca es la provincia con más representación, en total 14 candidaturas y 6 nuevas formaciones.

Una de esas formaciones es ‘Tú Aportas’, partido que comenzó su andadura en el Ayuntamiento de Béjar y que ahora quiere dar el salto a Valladolid. SALAMANCA rtv AL DÍA habla en esta entrevista con su nº1, Marina Hernández .

Tú Aportas’ es un partido que nació en Béjar, ¿por qué ha decidido dar el paso a las elecciones autonómicas?

¿Y por qué no? Es la pregunta que nos hacíamos. Cuando nacimos como agrupación de electores, como un partido municipalista que primero tenia que formarse y después ya tenía que ver cual podría ser su trayectoria. Nos hemos formado, hemos concurrido a unas elecciones como agrupación, a otras como partido político y ahora creemos que estamos preparados porque es el momento en el que ya tenemos que estar allí, donde se dirimen los asuntos importantes, porque no es lo mismo llamar por teléfono que llamar a una puerta. Creo que es muy conveniente que nosotros que somos un partido que luchamos por la comarca y por la provincia, estemos en Valladolid. Tenemos que estar y es el momento más idóneo para hacerlo.

Conocéis de primera mano lo que necesitan los municipios y las ciudades más pequeñas. ¿Esto puede ser una ventaja?

Es una ventaja en cuanto a los problemas reales de la España Pequeña, que es como la llamo. Yo soy una persona que ha viajado muchísimo por los diferentes pueblos por mi profesión y creo que tienen muchos problemas. En las capitales de provincia también los tienen, pero no tan acuciantes. Nosotros al vivir de primera mano en un sitio que es una ciudad pequeña, que tenemos los problemas de lo pueblos y de la ciudad, estamos bastante en el ojo del huracán como para saber lo que está pasando. La realidad de los pueblos hay que conocerla y los políticos de los grandes partidos no la conocen.

¿Cuál es vuestro valor diferencial?

Somos un partido que partimos sin ataduras, no le debemos nada a nadie que no sean nuestros electores, y eso lo hemos demostrado en Béjar y lo demostraremos allí donde vayamos. No tenemos que seguir las directrices de nadie que nos diga que esto no conviene, porque si no le conviene a un partido grande alomejor si e conviene a la gente de a pie, nosotros partimos con una libertad que muy pocos partidos pueden decir que tienen. Que el bipartidismo está ya obsoleto es de dominio público, pero también la gente se está dando cuenta de lo que pueden ofrecer cada uno, de hasta donde llega el compromiso de unos partidos que tienen que rendir cuentas y hasta donde llegan otros partidos, como este, que solo le tenemos que rendir cuentas a nuestros electores. Porque nuestro compromiso es solo con ellos, y esa es nuestra sella de identidad.

¿Castilla y León, y Salamanca en concreto, necesita un cambio?

Pero ya, necesita un cambio urgente. Ya llevaba necesitando un cambio mucho tiempo, y ahora lo necesita más, quien ha tenido que mostrar algo ya lo ha demostrado y ya ha demostrado que no sirve. Es momento de que las cosas varíen, de que vayamos gente con nueva ilusión y con muchas ganas de que España sea de verdad un sitio donde cualquier pueblo al que vayas tenga uno servicios para que la gente se quede a trabajar, a teletrabajar. Y esos son derechos que no pueden perder los pueblos y que han perdido.

Uno de los problemas mas graves es la despoblación.

Es mucho más sangrante y más doloroso porque hay gente que quiere vivir en el pueblo, pero por su profesión no puede, porque desde allí no puede teletrabjar. Ahora es todo muy bonito con la Agenda digital 2025 que va a llevar internet a los pueblos, me parece perfecto, pero es algo que tiene que cumplirse. Porque sobre el papel todas las leyes y agendas son preciosos, pero para eso tenemos que estar nosotros detrás, para que se cumpla. Cuando una persona de Salamanca puede teletrabajar, porque no puede hacerlo una persona por ejemplo de Guijo, o en Miranda o en La Alberca, en cualquier pueblo. Si una persona quiere irse a vivir a un pueblo, y por condicionantes externos no puede, directamente ya ni se lo plantea.

En términos de Sanidad, muchos municipios piden que no se cierren sus consultorios médicos.

Esto es algo fundamental para nosotros. Llevamos en la lucha porque nuestro hospital sea comarcal muchos años, el PP no nos ha hecho nunca caso y es verdad que ahora la plataforma en defensa de la Sanidad pública se está moviendo mucho y han conseguido muchas firmas, pero claro, llevas las firmas y las recogen ¿Pero después? Después ahí que estar ahí, yo quiero estar ahí y defender las firmas de esas personas.

Un dato curioso de cara a estas elecciones es que por Salamanca es la provincia con más listas, con 14 y muchas formaciones nuevas. ¿A qué crees que se debe este dato?

Creo que hay un clamor social porque la gente ya sabemos lo que hacen las personas que han estado el mandato, y ahora vamos a ver que podemos hacer los que no hemos estado. Y que queremos estar. Y no tenemos débitos, no le debemos nada a nadie, no tenemos a nadie por encima porque todos y cada uno de los que formamos parte de la candidatura tenemos el mismo valor y estamos al mismo nivel. No somos un partido en el que unos manden más que otros.

Para finalizar, algo que le quiera decir a las personas que vayan a las urnas…

Quiero decirles que voten con la cabeza, que voten con la razón, y que voten por un partido que les vaya a representar. Que voten por un partido que no tengan a contentar con nadie fuera, que voten por un partido en el que la prioridad sean los votantes, como es nuestro caso. Que voten pensando en qué es lo que quieren, no lo que hasta ahora han tenido. Ojalá que se haga realidad este esfuerzo que estamos realizando los partidos pequeños para estar donde de verdad tenemos que estar.