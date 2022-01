Ruptura total del acuerdo de gobierno en Babilafuente tras un tenso Pleno

La situación suscitada a raíz de la organización del III ‘Toro de San Blas’ ha hecho saltar por los aires el acuerdo de legislatura en el gobierno del Ayuntamiento de Babilafuente, situación que se ha hecho oficial este jueves durante la celebración de una tensa sesión de Pleno.

Un situación desencadenada por la negativa del alcalde del municipio a tramitar los permisos necesarios en la Junta de Castilla y León para la celebración del festejo, organizado por la asociación ‘Pasión Taurina Babilafuente’ para el 5 de febrero, aludiendo a la inestable situación sanitaria como argumento para solicitar que se organizara más adelante.

Tal y como ha explicado a LAS VILLAS AL DIA Lorenzo Bautista, regidor municipal, “desde hace algún tiempo les vengo diciendo que si la situación no lo permite no hacemos encierro. Hace 15 días que no he hablado con nadie, enterándome por los medios de la compra de los tres toros para la celebración. Me dijeron que tenía en el Ayuntamiento la documentación para ello y nadie había hablado conmigo, por lo que quedaba así sin más”. Una situación por la que hoy el primer edil manifestaba en el Pleno una petición para que “se realice el encierro pero más adelante, cuando la situación este mejor. Han hablado con el teniente de alcalde pero no es quien debe tomar la decisión, sino yo, pero conste que yo no soy antitaurino ni nada por el estilo” asegura.

Los desencuentros han elevado el tono y la tensión durante la sesión plenaria, generando una situación que ha acabado con la ruptura del acuerdo de gobierno que mantenían PSOE y la agrupación BIEN, por lo que se abre una nueva situación política municipal, que hoy previsiblemente mantiene a los socialistas gobernando en solitario durante el tramo final de la actual legislatura, mientras que finalmente se alcanzaba un acuerdo para proponer el 19 de febrero como fecha para la vuelta a las calles de Babilafuente de los festejos taurinos.