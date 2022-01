Espantada del PSOE en el pleno de presupuestos tras un duro cruce de acusaciones

El pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha vivido uno de los momentos plenarios más tensos de los últimos tiempos con el abandono del PSOE de la sesión. El abandono se ha producido tras un duro cruce de acusaciones de la parte socialista hacia el equipo de Gobierno.

Para entender el motivo del abandono del PSOE del pleno, debemos remontarnos hasta el mes de mayo del pasado año. En un pleno ordinario celebrado en el citado mes, los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alba de Tormes votaban a favor de reducir las retribuciones económicas obtenidas en concepto de dedicaciones parciales y por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Alba de Tormes. Esta reducción suponía que las dedicaciones parciales pasaban de una cuantía anual bruta de 7.000 euros a 6.600 euros. De la misma manera, se reducían las retribuciones por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

El inicio de la aplicación de dichas reducciones ha sido el detonante del enfado y posterior abandono del PSOE en el pleno. La rebaja, que debería haberse comenzado a aplicar a partir de la celebración del pleno, no se ha hecho efectiva hasta este mes de diciembre, aunque con carácter retroactivo a los meses en que se ha cobrado de más. Ello ha provocado que el portavoz del PSOE en Alba de Tormes, Jesús Blázquez, haya acusado al equipo de Gobierno de actuar con "premeditación y alevosía". Tras pronunciar esas palabras y sin dar tiempo al equipo de Gobierno para explicar la situación, Blázquez ha abandonado el pleno seguido de sus compañeros socialistas.

Atónitos ante la situación, Concepción Miguélez ha explicado lo sucedido. "Ha existido un error al no aplicar ese acuerdo tras su aprobación en el pleno. No ha sido ni por premeditación ni por alevosía, como ha afirmado Jesús Blázquez. Cuando ese acuerdo se ha publicado se ha hecho un ajuste en la parte proporcional cobrada de más", ha apuntado la alcaldesa de Alba de Tormes.

"Lo que resulta lamentable, más allá del asunto aclarado, es que ellos lo traen premeditado para llamar la atención. Es una falta absoluta de talante democrático. Les hemos escuchado con respeto mientras nos insultaba y no nos ha dejado explicarnos. No creo que con la trayectoria de mala gestión y trapicheos que tienen vengan aquí a crear un problema donde no lo hay", ha señalado Fernando Patrocinio, concejal de Economía.

Por último, Gonzalo Bautista, primer teniente alcalde, y uno de los concejales afectados por dichas reducciones, ha reiterado lo señalado por sus compañeros y ha lamentado que "intenten engañar a los ciudadanos".