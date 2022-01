Télles y el ruido de la posible salida de Calderón: "El tema del míster ha sonado, no somos nuevos y él mismo lo sabe"

Luis Télles, jugador del Salamanca UDS, ha atendido de buen grado a este medio de comunicación en una entrevista en la que ha tocado todos los palos de la actualidad del club.

Semanas complicadas: “Lo han sido. La realidad es que el vestuario arrastra incertidumbre por las altas y bajas, pero sabíamos que iba a haberlas. Nadie está exento de eso por ahora. Hay un grupo noble y cualquier salida ha sido significativa para el equipo. Estamos buscando una solución".

Qué sigue faltando: “Creo que es un discurso bastante monótono el que venimos arrastrando. Todo pasa por un tema mental y una determinación que no hemos tenido. Los culpables somos todos. Han venido situaciones adversas y no nos hemos hecho fuertes. No es normal esto, te puede pasar uno o dos partidos que te marquen y no respondas, pero nos ha ocurrido más veces. Es algo más profundo”.

Aspecto mental: “El fútbol en Salamanca no es de merecer y tenemos una dinámica mala. Nos hemos cuestionado cómo cambiarla y para hacerlo hay que hacer cosas diferentes. Todos tenemos que ser más valientes y saber que cada error nos penaliza mucho. Toca ser más determinantes”.

Leganés B: “Es un filial que es un buen equipo y sabe jugar bien. Lo principal es enfocarnos en nosotros y pensar en ello. Todos los rivales de la categoría te compiten con lo más mínimo. Tenemos que dar la mejor versión del Salamanca. Ojalá el domingo a las siete de la tarde tengamos una sonrisa”.

Cambio de sistema: “Es un tema de necesidad. El míster creo que no ha encontrado todavía más allá del once y sabemos que le gusta rotar. El cambio (de esquema) no es de ahora, sino también de la temporada pasada. Si ganásemos, cualquier sistema se afianzaría. Él está buscando la mayor simplicidad para dejarnos las cosas más claras. Mi trabajo va día a día y me dejo la vida. Asumo mi responsabilidad en el equipo. Tenemos que dar más individualmente todos”.

Posible salida de Calderón: “El ruido está y nadie se encuentra exento. No es solo cosa de él. El fútbol es de resultados y nosotros no lo hemos logrado. El tema del míster ha sonado, no somos nuevos y él mismo lo sabe. El grupo intenta tomarlo con calma. Es una realidad que si el equipo empieza a ganar, todo cambia. Es cuestión de confianza”.

Cuándo se verá al mejor al Salamanca UDS: “La realidad es que ojalá hubiese sido ya. Le debemos bastante a la gente y a nosotros mismos. Nos queremos ir con una sonrisa a casa y abrazar a nuestras familias”.