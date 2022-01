Criptomonedas y la ruina asociada a una mentalidad inversora incorrecta

El mundo bursátil se encuentra fuertemente dividido entre defensores y detractores de las criptomonedas. Estos controvertidos activos despiertan cada vez más interés entre inversores relativamente jóvenes, en gran parte por la gran volatilidad que provoca movimientos altamente ludopáticos y el carácter revolucionario asociado a la descentralización que prometen.

Uno de los mayores atractivos para los amantes de las monedas virtuales es el discurso, para mí aún muy controvertido, acerca de la incapacidad de control por parte de gobiernos ni bancos centrales sobre las mismas.

Es indiscutible el crecimiento del mundo cripto, pero su futuro es totalmente incierto, exactamente igual que el de cualquier otro mercado. Nadie sabe qué sucederá en 10, 20 o 30 años con todos los proyectos que actualmente se encuentran en marcha, pero lo que sí es cierto, es que la tecnología avanza a velocidades de vértigo y estos activos podrían haber llegado para quedarse.

Creo que dejo claras en estas primeras líneas, que no siento ningún tipo de amor ni de odio por las criptomonedas. De hecho, en muchas ocasiones he dado la cara por ellas ante colegas inversores que afirman que serán los activos que más ruina provoquen en la historia de los mercados. Y es que la ruina no la provoca un activo, ni un sector. Sino la falta de conocimientos y una mentalidad de inversión errónea.

Y esto último sí que lo percibo con mucha claridad entre la gran mayoría de criptoinversores.

De hecho, la lista de creencias erróneas que acompaña a un gran porcentaje de amantes de este sector reúne a las más devastadoras y que históricamente más ruina han provocado:

La más peligrosa, es dar por hecho que el mercado va a evolucionar de una determinada forma. La filosofía de inversión más extendida entre estos inversores consiste en acumular indiscriminadamente en las correcciones. El problema de esta filosofía de inversión es que se está dando por hecho que el mercado va a subir a largo plazo, ya sea en unas semanas, meses o años. Esta última premisa no es válida, de hecho, por estadística y ciclos de mercado, el mundo cripto pasará del ciclo alcista al que hemos asistido durante los últimos años a largos inviernos bursátiles.

Un muy alto porcentaje de inversores no lograrán tolerar esto emocionalmente. El resultado será la venta de sus posiciones mucho más baratas del precio al que fueron compradas, ya que en las subidas a la inmensa mayoría su codicia les impedirá vender esperando precios superiores.

La peligrosidad de esta falsa premisa radica en que quien da por supuesto que el tiempo le va a premiar, no toma precauciones para proteger su inversión en caso de que finalmente no evolucione como estaba previsto. Es por esto que la mayoría de estos inversores trabaja sin stops que limiten sus pérdidas y carecen de un sistema de gestión del capital que proteja sus ahorros.

Otra de estas creencias erróneas es que cualquier corrección es válida para continuar acumulando. Pero la realidad es que no toda corrección es propicia. Hay que saber diferenciar muy bien cuando un mercado corrige dentro de la tendencia predominante alcista, y cuando las caídas suponen un cambio de tendencia alcista a bajista. En este cambio de escenario, comprar durante las caídas no sería más que continuar haciendo más profundo el hoyo del que ya no se puede salir. El gran problema de esta segunda creencia es que está asociada al sentimiento revolucionario mencionado al principio.

Y por último, algo que me resulta descaradamente peligroso es el mensaje de falta de necesidad de formación bursátil que se lanza a los inversores de este tipo de activos. Y es que los mercados están configurados para que más de un 90% de los inversores pierdan dinero, y que el porcentaje de inversores restante sea quien lo gane. Cuando en un mercado, hay un alto porcentaje de inversores minoristas obteniendo rentabilidades positivas, esas rentabilidades suelen ser el cebo que los grandes inversores van dejando hacia la ratonera.

No debemos caer nunca en la trampa de nuestra arrogancia, ni olvidar que probablemente nos enfrentamos al mercado más complejo que existe actualmente. Nos encontramos ante proyectos y todo proyecto aún por consolidar fluctúa con gran volatilidad.

La incertidumbre que rodea a las criptomonedas es exagerada y el discurso de que los estados y bancos centrales no pueden regularlas es una utopía.

Sé cauto con la sensación de seguridad en la renta variable porque toda gran caída se produce con los inversores plenamente confiados de estar haciendo el movimiento de su vida.