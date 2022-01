¡¡¡Somos nueve millones!!!

"Los descubrimientos se hacen a menudo cuando no se siguen instruciones, cuando se sale del camino trillado, cuando se intenta lo que no se había intentado" (Frank Tyger)

¿Han pensado ustedes por un momento, que se desatara por todo el territorio, esta proclama? ¿Han pensado ustedes, que los nueve millones de “abuelos”, nos decidiéramos con firmeza por formalizar un partido político, y presentarse en unas elecciones?- las próximas sin ir más lejos-. No creo que le fuera peor a esta país, no crean que le fueran a faltar personas, ministros, secretarios, presidentes, alcaldes y demás fauna política, no tengan duda que serían de superior calidad a estos, que hoy se sientan en las poltronas, y cobran por cargos de los que no tienen ni idea, de lo que se traen entre manos, a mayores de no haber tenido trabajos de responsabilidad, en dirección, gestión , recursos, y experiencias en ordenar y administrar, a grupos de empresas y trabajos de toda índole, incluida la seguridad del territorio en todas sus facetas más exigentes y responsables, con el añadido valor, de no haber medrado, por partido político alguno, como forma de ascender en reconocimiento.

¡Sí amigos, estar seguros, que entre los mismos, hay de los que peinan canas, o ni peinan, pero que tienen un superior concepto de país, con ideas, autoridad, conocimiento, capacidad y estimulo suficiente para saber dirigir, este barco llamado España, que por momentos parece que toma el rumbo, y en otras se encuentra al pairo, sin timón y sin brújula, en una deriva de verdadera preocupación, ante el oleaje de acontecimientos, ante la falta de orden, de ideas, de imaginación, de talento, de liderazgo donde apenas, nos queda una brizna de sosiego para el optimismo. Y, lo que viene aconteciendo a este país, que si estuviera organizado, ordenado, educado y motivado, debería ser un verdadero vergel. ¡Lo tiene todo! Todo menos, mandatarios, avinagrados, enfrentados, insolidarios, presuntuosos, sin credibilidad, sin humildad, gobernando de espaldas al pueblo liso y llano, aquel que se levanta cada mañana a cumplir con su trabajo, con responsabilidad. No se han enterado aún, que les hemos concedido el honor de representarnos, de ser justos, de aplicar leyes, de gestionar nuestros recursos, de ser trasparentes con nuestro patrimonio, nuestros impuestos, nuestra convivencia… “¡¡Que no señores!! ¡Que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía!, que el ciudadano, no es un enemigo al que hay que ir contra él y hacerle la vida incomoda, agria, quebrantada y siempre en un ay. ¡¡Que no coño que no es así!

Pues, esa es la opinión de los colectivos de jubilados que consideramos muy acertada, si es que cae en las buenas mentes, y en manos dispuestas a luchar contra la Casta Política, la Partidocracia, la Oligarquía y ahora la Oclocracia. Evidentemente no se llevara a cabo, porque tampoco hay un compromiso real, más allá de aquellos, que quieren remover los principios, los valores y el compromiso, leal y sincero que siempre mantuvo, y que nunca creyó que se perderían en esa espesa niebla que hoy se lo traga todo. Pero no los hay exentos de querer participar e insisten de que un partido político de jubilados pondría coto a tanto desmán en todas las instituciones, algunas convertidas en foros de descredito. Pero esto, de ser posible, debe ser un compromiso, en hacerlo real y grande. Ha de estar formado, ante todo por personas honradas,... que no miren para otro lado y que apoyen el movimiento Y..., para crear el bienestar social que nos han ido hurtando y robando los actuales políticos. Para ello hemos de hacer un partido político que permita elegir a las personas electas en Listas Abiertas, que representarán al distrito en el que reside. Esto puede ser la semilla del crecimiento de la Verdad, la Seriedad, el Honor, La Honradez, La Cordura, La Lógica, La Lealtad y La Fidelidad a- La Soberanía Nacional.

Hay que enviar mensajes de *"jubilados al poder"* tendremos que volver a luchar – una vez más- no va a quedar otro remedio o, nos volverán a tomarnos el pelo durante otros cuarenta años, y pensemos que los anteriores han sido inútiles, para hacer leyes a favor de la paz, de la solidaridad, de la libertad, de la economía social y, de la seguridad jurídica, y del estado, ya que además de no trabajar en favor de las leyes citadas se dedican a lanzarse advertencias, desafíos, improperios, y otros exabruptos de mala laya, no haciendo el pacto de estado, de tantos y tantos planes, para potenciar el nivel de vida, y hacerlo sencillamente más agradable y más justo. Y, ¡sin encontrar soluciones, quieren que los mantengamos con sus sueldos, privilegios!. ¡Pero por Dios vamos, a ser serios, responsables, honrados, y congruentes de una maldita vez! ¡Ya está bien! O vamos a tener que tomar las riendas de este país. Con *NUEVE* millones de votos tenemos la mayoría absoluta para gobernar y hacer las cosas bien dónde nuestra palabra será nuestro aval y de fallarles tendremos, ceses automáticos, sanciones y condenas. ¡¡¡Como me gustaría poder verlo!!!… seguro que a otros muchos también…Verdad…

¡Ay… esta España como me duele!

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerias