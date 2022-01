Las otras ayudas a la vivienda que se pueden solicitar en 2022

LO QUE QUIZÁ NO SABÍAS

Aunque el Bono Alquiler Joven ha sido la medida de la que más se ha hablado, lo cierto es que el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 incluye otras ayudas, algunas de ellas sin limitación de edad para los beneficiarios. ¿Cuáles son estas ayudas?

Subvención de la suscripción de seguros por impago de alquiler

Una de las medidas previstas es la subvención de la suscripción de seguros por impago del alquiler, con un límite del 5% de la cuota de la renta anual, para que el propietario tenga la garantía del cobro de la renta correspondiente y los inquilinos puedan ver aliviada temporalmente cualquier situación de dificultad económica sobrevenida.

Ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda

Podrán recibir ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, un 30% de las 100.000 viviendas con las que se pretende incrementar el parque público de vivienda estarán reservadas para ellos.

Ayudas al alquiler para hogares con rentas bajas

Ayudas de hasta el 50% del importe del alquiler para hogares cuyos ingresos totales no superen tres veces el IPREM (24.318 euros al año) y hasta cinco veces en el caso de familiares numerosas o personas con discapacidad (40.531 euros al año). En este caso, no hay límite de edad para solicitar estas ayudas, pero el precio del alquiler no debe superar los 600 euros.

Ayudas al alquiler para hogares con disminución de ingresos

Ayudas para hogares con disminución de ingresos, de al menos el 20%, y que destinen más del 40% de los ingresos al pago del alquiler. En este caso la renta máxima de la vivienda será de 900 euros al mes.

Ayudas al pago del alquiler y gastos de la comunidad para colectivos vulnerables

Ayudas dirigidas a personas sin hogar, desahuciadas o víctimas de violencia de género. El alquiler no podrá ser superior a los 600 euros y los gastos derivados de la vivienda no podrán exceder los 200 euros al mes.

Ayudas a propietarios que destinen su vivienda al alquiler social

Podrán beneficiarse aquellos propietarios que cedan sus inmuebles a las comunidades o ayuntamientos de su localidad, para que éstos los destinen a alquiler social.