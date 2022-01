El portero del Salamanca UDS que ha cambiado el fútbol por el tenis

En el Salamanca UDS hay muchas historias que se producen cada año, pero existen algunas que son bastante curiosas y especiales. Una de ella es la del joven Mike Barba. El portero mexicano decidió cambiar los guantes por el tenis el pasado verano después de regresar a su país natal tras su paso por el club del Helmántico como jugador del filial, aunque la realidad es que era un fijo en los entrenamientos del primer equipo.

"Te comparto que tomé la decisión de hacerme a un lado del fútbol. La razón principal es que llevo tiempo que no soy feliz bajo la portería. Lo amo, pero no disfrutaba en mi posición. Me olvidé de hacer lo que me gusta", fueron las palabras del arquero en junio de 2021 para anunciar su adiós.

Además, Mike Barba no llegó a acabar el campeonato con el conjunto salmantino al firmar con el Pumas de Tabasco de la Liga de Expansión azteca. Ahora, a sus 22 años de edad, se le ha podido ver en sus redes sociales con estrellas mundiales de la raqueta que han disputado torneos en México y dando clases a los que lo deseen mientras sigue mejorando sus golpes.