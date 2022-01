El grupo municipal del PP, sobre la tala de los arboles en Carlos I: "el equipo de gobierno va contra del medio ambiente y de la calidad de vida de nuestros vecinos"

Aseguran "injustificada" la medida y afirman que el PSOE "no cumple con lo prometido"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda ha emitido un comunicado este miércoles para mostrar su malestar ante la situación generada en el entorno de la Calle Carlos I tras la poda de los árboles de esta zona por parte de operarios del Consistorio.

Una situación sobre la que los Populares aseguran que “las explicaciones del equipo de gobierno no dejan de sorprender tanto a los ciudadanos como a nosotros .Es lamentable que se tome una decisión tan drástica de cortar árboles sanos, los cuales han tardado muchos años en crecer y han cumplido una función fundamental en favor del medioambiente. Podemos entender que los árboles secos deben quitarse y reponerse, pero nunca cortar todos y además con la intención clara de no plantar ninguno en su lugar. Ahora en lugar de árboles tendremos losas”.

Desde el PP afirman que “el equipo de gobierno no cumple con lo prometido. En distintos Plenos se reclama, por parte de todos los Grupos, la plantación de más árboles, pero sus actuaciones nos indican lo contrario. No existe un interés ni en su plantación, mantenimiento o reposición de aquellos que se han perdido” y añaden que “nos preguntamos donde están las actuaciones en favor del medio ambiente. Ya sufrimos la tala de árboles en la Huerta a raíz de las obras del pasado año. En ese momento también argumentaban que molestaban para los nuevos baños. ¿Acaso no sabían que estaban los arboles antes de realizar el proyecto de los baños en esa zona?”

Por ello, desde el Partido Popular subrayan como “el equipo de gobierno no tiene derecho a actuar de esta manera, amparándose en un motivo que no tiene sentido, yendo en contra del medio ambiente y de la calidad de vida de nuestros vecinos”.