Tudanca se presenta como un candidato "de mirada limpia" y "de palabra" con el objetivo de revalidar su victoria

El aspirante del PSOE a la Presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, se presenta a las elecciones autonómicas del 13 de febrero como el candidato "de mirada limpia y "de palabra" y con la ambición de revalidar la victoria que consiguió en los comicios de mayo de 2019 --alcanzó 35 de 81 procuradores-- y de consolidar ahora "el grito de cambio" por el que apostaron los castellanos y los leoneses.

Así lo ha asegurado la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, con motivo de la presentación este lunes de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León que, bajo el lema 'Castilla y León. Cambio y esperanza', al que se añadirá 'vota' cuando comience oficialmente, volverá a reivindicar una alternativa en la Presidencia de la Junta, tras 35 años de gobiernos de PP, desde el convencimiento de que el cambio es "importante, necesario y saludable".

"No hay ni un sólo motivo para que no vuelvan a depositar su confianza en él --los electores--, ahora más mayoritariamente se cabe", ha defendido Ana Sánchez que, desde la "humildad", ha tendido la mano en concreto a los ciudadanos que hace dos años apostaron por otras opciones que ofrecían un cambio que no se dio para que confíen ahora en Luis Tudanca y en su proyecto de "esperanza y oportunidades" para Castilla y León.

Sánchez no ha ocultado que no poder acceder al Gobierno de la Junta de Castilla y León hace dos años fue un episodio "extraordinariamente duro" para los de Tudanca "por cómo se produjeron las cosas" al considerar que, con el denominado 'pacto de la rapiña', se "traicionó" la voluntad de los ciudadanos, un hecho que el candidato de los socialistas afrontó "con dignidad y sin rencor" en su objetivo de sumar y de impulsar pactos, como el de la reconstrucción de la Comunidad, hasta el punto, ha reivindicado, de que el PSOE ha sido "más útil" desde la oposición "que el propio Gobierno paralizado".

Rechazo frontal a la extrema derecha

Sánchez ha sido tajante también al garantizar que Luis Tudanca siempre dirá "no" a la extrema derecha y ha considerado "infame" que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, contemple la posibilidad de pactar con los de Santiago Abascal. "Sólo le faltaba a Castilla y León, un perdedor pactando con la extrema derecha", ha exclamado en un llamamiento a los ciudadanos a frenar ese pacto de la derecha.

Tras criticar una vez más el "irresponsable" e "inoportuno" adelanto electoral en Castilla y León, la secretaria de Organización del PSCL ha insistido en que la nueva cita con las urnas es "una auténtica oportunidad" para un cambio en la Comunidad que, según ha asegurado, están percibiendo día a día por parte de los ciudadanos que están "empujando con fuerza" a Tudanca en esa "actitud ambiciosa" de revalidar la victoria dos años después.

"Le eligieron como el presidente decente", ha rememorado Ana Sánchez que ha reivindicado el "compromiso inquebrantable e incuestionable" de Luis Tudanca con Castilla y León, a lo que ha añadido su "honestidad, cercanía, solvencia y decencia" y su capacidad de ofrecer "estabilidad, diálogo y consensos", mensajes por los que van a "pelear" los socialistas a lo largo de la campaña frente a un PP al que ha acusado de "arrodillar a Castilla y León" ante los intereses de Génova y de haber convertido a la Comunidad "en un parque temático" faltando al respeto a los castellanos y leoneses "con fotos ofensivas con la vaca y el tractor".

"Ya está bien, merecemos un poquito de respeto", ha exclamado. A esto ha añadido que los de Fernández Mañueco, en su aspiración de "hacer puntos frente a Casado", son "capaces de todo" e "incapaces de jugar limpio, ni es casa" para sentenciar: "Ahí están las primarias --del PP de Castilla y León-- en los juzgados".

Finalmente, ha rechazado las pretensiones de algunos de "gobernar por gobernar" y ha aclarado a renglón seguido de que de lo que se trata es de saber "cómo, para qué y para quién" gobernar, como defiende Luis Tudanca, un candidato que, según ha asegurado también, no va a prometer nada que no haya comprometido ya porque a lo largo de estos dos años se ha reunido con todos los colectivos de la sociedad, a diferencia de Fernández Mañueco al que ha acusado de ir "tarde y mal, como los pésimos estudiantes".