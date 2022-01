Por la parte que me toca

He leído estos días que la glorieta de Federico Anaya tiene el inicio previsto para finales de enero con un presupuesto de adjudicación de 196.281 euros. Y ello me ha traído recuerdos encontrados de hace muchos años atrás. Esta nueva glorieta estará situada en Avenida de Federico Anaya en la confluencia con las Avenidas deLos Cedros y Los Olivos (Ver foto), y se prolongará su ejecución hasta después de Semana Santa.

Pero hagamos historia. Ha pasado mucho tiempo desde que la Avenida de Federico Anaya estaba completamente invadida por un barro rojo pegadizo (Puedo dar fe de ello, pues vivo en ella desde el año y día 25 de julio de 1968. Y puedo afirmar también que... ¡cuánto barro rojo pisé que hacía transitar por ella una ardua y penosa tarea! Ahora es una hermosa avenida de inteligente diseño y trazado, amplias aceras, árboles de distintas especies, gran vida comercial y un tráfico acelerado.

He repasado crónicas de un tiempo y de aquellos días, encontrando algo de lo que participé intensamente junto a otras personas de aquel barrio singular y que desgraciadamente pero por Ley natural han desaparecido ya en el camino de la vita. Citarles a todos sería imposible. Seremos muy pocos. (Espero “llegar” hasta después de Semana Santa), los pioneros de aquel gran evento, los que con “sangre, sudor y lágrimas” consigamos estar en esa próxima inauguración…

Ayer, en el Bar Guayaquil de un Garrido entrañable y populoso, la copa de vino fue a nivel de Ministro. Todo ello ocurrió, después de que Don Salvador Sánchez Terán- (Ver foto, abajo derecha), visitase el barrio y palpase, siendo ya noche cerrada, el barrio, y las obras sobre el terreno. Han entrado las máquinas en Federico Anaya, y una obra pedida a clamor de barrio, se acomete estos días con ilusión”.

Ya he escrito que me encontraba entre los que participábamos en aquel paseo nocturno. Y por ello pude ser testigo directo de la gran anécdota protagonizada por el Ministro Sánchez Terán- y… ¡el barro rojo en su zapato! pues engañaba el piso irregular, pegajoso y en noche cerrada con poca luz, en la que todos los gatos… ¡son pardos! El señor Ministro, voluntarioso y todo corazón pisó en tierra, que era barro puro que fue a “pringarse” vorazmente en uno de sus zapatos; que se quedó “entoñado”. Costó mucho el poder recuperarle. Eso sí, convertido en objeto adefesio cubierto de barro rojo voraz, que se resistía tenazmente a soltar su presa.

Fue una anécdota simpática que tuvo repercusión a nivel nacional. Y lo importante es; que aquella Avenida de Federico Anaya, depauperada y achacosa se ha convertido actualmente en algo distinto. Pletórica y llena de vida por las personas que la transitan a diario en mañanas y tardes.

Hoy vuelven con fuerza a mis recuerdos todas aquellas personas anónimas que participaron con su trabajo, presiones e ilusiones en que esto fuese posible y que ya murieron. Para ellos un gran reconocimiento por su labor callada, sacrificada y eficaz para que la Avenida de Federico Anaya actual, fuera posible.

Por la parte que me toca a ver si puedo contaros la inauguración de la nueva Glorieta, allá pasada Semana Santa, e intentaré que ello sea posible. Pero ya sabéis que a los que pasamos con creces y que sobrepasamos los límites adecuados de supervivencia… nos puede ocurrir cualquier cosa que lo trunque (aquí lo aconsejable es ¡tocar madera!). Y es que sin ir más lejos tengo que decir, alto y claro, que ahora mismo; ando aquejado de los inicios de un problema que los libros de medicina denominan o definen como-ataque de gota-… y ello además ¡duele mucho!

Normalmente, dicho “ataque” acontece en una articulación y generalmente en uno de los dedos “gordos” del pie. Esta vez, tal no es mi caso, pues el dolor se ha “aposentado” en el centro de la rodilla izquierda… ¿Será reuma?... ¡Por Diossss diría nuestra querida amiga Mari Loli! Yo pediría “ayuda” también durante el “ataque” a la-Virgen María y al Espíritu Santo…

Y por favor no me digáis vía whatsApp (por teléfono no oigo casi “ná”), además con entusiasmo, que es una enfermedad de ricos pues no me sirve de consuelo. Sé a ciencia cierta y en mis propias carnes que es (con perdón) “una cabronada”. Pues eso.